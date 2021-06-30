2020年外銷訂單 東協生產比率創新高排第三

根據經濟部統計處今（30）日公布的「外銷訂單海外生產實況調查」顯示，2020年的外銷訂單雖仍以國內生產比率占46.0%最高，但卻較2019年下降1.4個百分點，外銷訂單生產地其次為中國大陸及香港占45.5%，較2019年上升0.7個百分點，東協占2.9%排第三，較2019年上升1.0個百分點，為歷年新高水準，主因是美中貿易爭端導致供應鏈移轉的效應顯現。

關於2020年外銷訂單國內生產比率下降情形，統計處分析，主因受新冠肺炎疫情影響，全球景氣疲弱，拖累傳統貨品需求，以及國際原材物料價格下滑，以國內生產為主的傳統貨品（含礦產品）接單金額減少，加上海外生產比重高之科技類貨品則受惠遠距商機挹注，接單動能強勁，致拉低整體接單的國內生產比。

外銷訂單生產地其次為中國大陸及香港占45.5%，統計處分析，主要因遠距商機崛起，致以中國大陸為主要生產基地之資訊通信產品接單大幅成長，惟受美中貿易紛爭影響，部分產線移轉回台或其他地區，抵銷部分占比增幅。

此外，統計處的調查還發現，2020年科技類廠商產線有進行跨國移轉或擴增者的比率較高，若進一步按貨品別觀察，以資訊通信產品28.0%、光學器材10.3%、電子產品8.4%及電機產品8.2%較高，且多採擴充產線或部分移出產線方式處理，主因科技類貨品受美中貿易及科技紛爭影響較大，為降低衝擊，多採供應鏈移轉或跨國擴充產線因應。

而回台擴產則為科技類貨品供應鏈移轉的首選，統計處指出，就產線跨國移轉的地區別觀察，有擴充產線的74家廠商中以中華民國為首選，占整體擴充產線家數的55.4%，主因政府推動台商回台政策，加上2020年國內疫情相對穩定，促使業者積極回流擴產，其次為東協占36.5%；新設產線則以東協占比最高，占整體新設產線家數之64.9%，顯示在政府新南向政策，以及東協國家在地理位置、人口紅利及關稅優勢等有利因素激勵下，儼然成為台商新設生產基地的首選，至於產線部分移出及全部移出的產地，則均以中國大陸及香港為最高，分占68.9%及80.0%。

至於廠商產線移轉原因，統計處表示，科技類多因美中貿易與科技爭端影響，傳產類則多因肺炎疫情影響。根據資料顯示，2020年產線有進行跨國移轉或擴增（縮減）的110家廠商中，受美中貿易與科技爭端影響者有61家，占55.5%，受肺炎疫情影響者有45家，占40.9%。按貨品別觀察，資訊通信產品、光學器材主要受美中貿易與科技爭端影響者，比重高達95.2%、75.0%，而受肺炎疫情影響者，則以基本金屬85.7%、塑橡膠製品62.5%等傳統貨品占比較高。