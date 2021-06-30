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拍板定案 核二廠1號機7月1日晚間降載停機

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為核二廠廠房外觀。 本報資料照片
圖為核二廠廠房外觀。 本報資料照片

核二廠1號機確定將於7月1日晚上開始降載停機，隨後即進行機組大修作業。但，因受限於用過燃料池貯存近滿儲，該機組爐心內用過核燃料於停機後暫時無法退出爐心，故仍須維持安全重要相關設備之可用性，進行必要之大修維護、測試、保養作業。

台電公司已依規定提出此次大修計畫，並規劃於6個月內完成相關維護作業，此次大修作業期程仍在機組運轉執照有效期限內，非屬提前除役。原能會亦將執行相關視察，以確認核二廠確實依相關程序執行大修作業。

核二廠1號機運轉執照將於2021年12月27日屆期，台電公司已依規定於三年前提出除役計畫，原能會已於2020年10月20日審查通過，台電公司正辦理環境影響評估作業，將俟環評作業通過後，原能會才核發除役許可。核二廠將如期於運轉執照到期後進入除役期間，並於取得除役許可後，方可進行除役相關拆除作業。

另外，為避免因新肺炎冠疫情影響核能電廠運轉穩定與安全，原能會除已要求台電公司持續督促其所屬各核能電廠妥為因應外，針對核二廠1號機的大修，要求電廠更應加強大修期間的防疫管控措施。原能會除持續查核各核電廠防疫措施執行情形外，亦將加強核二廠1號機大修期間防疫措施的查核，以確認防疫工作均能落實執行。

核能電廠 核二 原能會

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