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核二1號機將停機 7月中上旬再亮「供電吃緊」黃燈

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
核二廠。圖／聯合報系資料照
核二廠。圖／聯合報系資料照

梅雨季正式結束，高溫炎熱的典型夏季氣候正式來臨，預估用電量也將明顯攀升，再加上核二廠1號機這幾天就要執行解聯停機作業，讓人憂心限電危機再起。

針對外界關切的電力調度，台電表示，已經做好供電規畫，7、8月供電沒有問題，預估未來兩個月供電燈號除了7月中上旬是供電吃緊的「黃燈」之外，七月下旬起就都是「綠燈」。

台電預估，今（30）日最高用電量3,650萬瓩，最大供電能力4,144.1萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。至於尖峰備轉容量率預估今是來到13.54%，而預估尖峰備轉容量494.1萬瓩。

核二廠1號機因燃料池貯存容量不足，需提前半年走向除役之路，台電參照國外案例，向原能會申請讓核二1號機逐漸降低運轉功率至八成，因此得以延續供電能力至6月中旬，由於近期功率遞減速度稍慢，預計延至最近這幾天才能完全停機。

面對核二1號機停機後的80萬瓩供電缺口，經濟部能源局日前證實，嘉惠二期已於23日完成96小時滿載測試，並納入台電電力調度系統；加上太陽光電、歲修機組、抽蓄水力等多管齊下，可望維持今夏供電穩定。

供電 核二

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