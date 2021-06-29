快訊

曾接觸Delta確診司機...印尼移工發燒 南投縣衛生局回應

壹傳媒宣布 擬出售台灣《蘋果日報》網路版全部股權

助企業度難關 林伯豐向政府提三大建議

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會今（29）日召開第25屆第13次理監事(視訊)聯席會議，林伯豐在致詞時表示，今年5月中旬疫情急速升溫，三級警戒已連續42天，影響工商業運作甚鉅，疫苗不足，無薪假人數也大幅上升。期盼政府協助企業度過疫情難關，他因此提出三大建議：

一，建請政府加速全面施打WHO認證的新冠疫苗，以達到群體免疫，才能有效控制疫情。首先，政府採購疫苗到貨數量遠不敷需求，應要求國外疫苗廠商依約儘速供貨；其次，目前國內已有變種Delta病毒出現，應提前購足明、後年所需之疫苗，包括保護力較高的Novavax、BNT、莫德納等；第三，積極協助民間團體或企業採購國外疫苗，捐贈政府統一運用，振興經濟。

二，建請政府滾動式檢討紓困政策，例如：今年度暫緩調漲基本工資；其次要延長凍結今年度夏季電價至9月，並針對受影響企業減免電費；第三則是企業紓困門檻過高，應就產業別與規模，從速、從簡、從寬認定；並提高企業貸款額度、營運薪資補貼及延長原貸款年限。

三，建請政府開始規劃解封後的振興計畫，並針對受影響之產業予以減免營所稅、印花稅、娛樂稅，暫緩房地合一稅實施等，以期透過振興與減稅，快速回復內需經濟動能。

疫苗 疫情 房地合一

延伸閱讀

王毅：大陸已向近百個國家提供逾4.5億劑疫苗

南投疫苗殘劑接種量低 7月3日起開放接種莫德納疫苗

中國疫苗接種突破12億劑 各地抽獎贈品促施打

感謝美日援助疫苗 綠營民代攜手企業回贈啤酒、口罩

相關新聞

壹傳媒宣布 擬出售台灣《蘋果日報》網路版全部股權

壹傳媒今（29）日宣布，與潛在買方就可能出售Amazing Sino International Limited（於台灣...

燃料池滿了！核二廠一號機「提前除役」 估明日停機

核二廠一號機運轉執照今年底到期，但燃料池貯存容量不足，台電二月底開始逐步降載，若降至原來的八成功率將停機，形同「提前除役...

TIFA明召開 行政院經貿辦：為長期戰略目標打基礎

台美預計於明（30）日召開「台美貿易暨投資協定」（TIFA）會議，預計觸及疫苗、晶片等供應鏈議題。行政院經貿談判辦公室（...

這家公司門市半數都是「高年級」員工 銀髮族如何讓業績逆勢成長？

疫情衝擊下，內需服務業百家哀嚎，但有企業靠著銀髮員工扭曲情勢，業績逆勢成長，堪稱神救援。 「這群高年級員工總是有超乎期待表現，疫情衝擊下還帶動營收成長，真的很不簡單。」人資課長回憶，當初公司第一次舉辦徵才活動就盛況空前，開出15個職缺，結果來了60名高齡求職者報名面試，讓他印象深刻，沒想到接下來他們的表現更令人意外，如今公司45歲以上的中高齡員工就有170人左右，門市更有一半員工是中高齡。

TIFA復談 行政院明下午4點半說明會議成果

行政院經貿談判辦公室今日表示，預定於明日召開的「台美貿易暨投資架構協定」(TIFA)會議，我方將由行政院經貿談判辦公室(...

TIFA復談在即 鄧振中：有兩大目標

中斷近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA），將在明日透過視訊復談，我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。