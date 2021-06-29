助企業度難關 林伯豐向政府提三大建議

工商協進會今（29）日召開第25屆第13次理監事(視訊)聯席會議，林伯豐在致詞時表示，今年5月中旬疫情急速升溫，三級警戒已連續42天，影響工商業運作甚鉅，疫苗不足，無薪假人數也大幅上升。期盼政府協助企業度過疫情難關，他因此提出三大建議：

一，建請政府加速全面施打WHO認證的新冠疫苗，以達到群體免疫，才能有效控制疫情。首先，政府採購疫苗到貨數量遠不敷需求，應要求國外疫苗廠商依約儘速供貨；其次，目前國內已有變種Delta病毒出現，應提前購足明、後年所需之疫苗，包括保護力較高的Novavax、BNT、莫德納等；第三，積極協助民間團體或企業採購國外疫苗，捐贈政府統一運用，振興經濟。

二，建請政府滾動式檢討紓困政策，例如：今年度暫緩調漲基本工資；其次要延長凍結今年度夏季電價至9月，並針對受影響企業減免電費；第三則是企業紓困門檻過高，應就產業別與規模，從速、從簡、從寬認定；並提高企業貸款額度、營運薪資補貼及延長原貸款年限。

三，建請政府開始規劃解封後的振興計畫，並針對受影響之產業予以減免營所稅、印花稅、娛樂稅，暫緩房地合一稅實施等，以期透過振興與減稅，快速回復內需經濟動能。