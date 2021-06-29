TIFA召開在即 蕭美琴透露台爭取美疫苗製造技術

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）即將登場，我駐美代表蕭美琴今（29）日透露，本次會談主題中的供應鏈任性議題中，包含晶片與安全資通訊產品、藥品與醫療器材等項目，而台灣爭取美國疫苗製造技術，台美在目標上有其一致性，也可透過雙邊平台進一步凝聚共識。

蕭美琴在臉書指出，台美雙方貿易談判辦公室預計於30日展開TIFA對話，這場對話，也將為未來雙邊經貿合作向前邁進奠定重要的基礎。

蕭美琴指出，台灣在因應外在變化的過程中，如何推動國內產業的轉型、以全球的角度分散風險、同時提升與主要貿易夥伴的關係，爭取更多的生存與合作空間，刻不容緩。

蕭美琴表示，本次會議除了彼此各自關切的議題，勢將成為繼續磨合的爭點之外，有幾項重要領域，將是雙方未來合作取得進展的機會，包括氣候變遷與綠色經濟、數位經濟、以及供應鏈韌性。

蕭美琴點出，其中供應鏈韌性包含晶片與安全資通訊產品、藥品與醫療器材等項目，以及勞工保護、智慧財產權、技術性貿易障礙、投資等傳統雙邊貿易議題，更在新冠疫情中和疫後復甦的時期呈現關鍵重要性。

蕭美琴也透露，此外，USTR為了擴增全球新冠疫苗產能，主張透過WTO釋出疫苗智慧財產權，雖屬WTO架構的議題，對於台灣爭取美國疫苗製造技術、建構產能以共同對抗新冠病毒，於目標上台美有其一致性，亦可透過雙邊平台進一步凝聚共識。

蕭美琴提出結論表示，此時能重啟TIFA貿易對話，搭配去年啟動的經濟繁榮夥伴對話（EPPD），讓台美於貿易、產業、科技、投資等各面向深化雙邊合作。盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA（雙邊貿易協定）的動能。