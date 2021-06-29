瞄準「用電大戶」商機 北基擬年底前取得綠電憑證

北基（8927）轉型卡位綠電商機，布局一條龍，預計最快7月可取得售電執照，並爭取年底前拿到綠電憑證，瞄準「用電大戶條款」商機。

北基為國內知名連鎖加油站業者，透過與台塑化合作，在全台擁有57座加油站，但面對新的電動車浪潮席捲，北基積極轉型，全力布局綠電。

北基透過母公司三地集團在土地開發方面的專業，聚焦再生能源領域、活化既有資產，已規劃多項太陽能光電廠、儲能案廠計畫。目前北基規劃執行的太陽能發電案場，預計2025年前總裝置容量可達到533MW，換算總投入綠電營運面積相當於760座國際足球場，每年發電量將破6.22億度，可供應21萬家庭用戶一年的家庭用電量。首期計畫220MW已完成前期作業，將於近期動工，預估10至20個月完工營運。

而綠電發電之後，北基也超前部署開始布局售電。北基未來除了可將綠電直接併網銷售給台電，正在爭取綠電憑證，預計最快7月可取得售電執照，目標今年底能拿到綠電憑證，未來可搭配綠電憑證售電給企業客戶，包括各大科學園區、半導體、電子零組件等用電大戶業者都是潛在目標客戶。

北基主管表示，配合國內再生能源發展條例，「用電大戶條款」已於今年元旦上路，規定全台超過300家用電契約容量大於5,000瓩以上的用電大戶，必須在5年內設置契約容量10%的綠電；加上蘋果、Google等國際龍頭大廠，因應國際再生能源倡議組織（RE100）要求企業必須使用綠電，紛紛要求供應鏈必須逐步達到100％使用綠電目標，市場估計未來台灣的綠電需求上看300億度。購買台灣再生能源憑證（T-REC），可在國際上證明使用的是綠電，未來綠電憑證將奇貨可居。

如果年底能順利拿到綠電憑證，等於北基從發電、供電、售電、到綠電憑證，在整個綠電的一條龍布局上趨於完整，有望為公司營運挹注新的動能。