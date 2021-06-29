PIDA課程開幕 徐秀蘭：化合物半導體須建立生態圈

在電動車、綠能、5G等趨勢成長，第三代半導體材料的代表碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）重要性與日俱增，光電協進會（PIDA）著眼於相關人才培育，在今（29）日、明（1）日，舉行線上化合物半導體材料及元件課程，環球晶（6488）董事長徐秀蘭為課程開幕致詞，表示未來有太多技術需要化合物半導體，因此很重要，不過也很難，需要從頭到尾建立起生態圈，強調台灣一定要有關於化合物半導體的技術能量。

徐秀蘭指出，未來包括低軌衛星、通訊、5G、綠能智慧電網等，都需要化合物來執行，不過在技術上真的很難，從一開始的長晶、量測元件製造，都很不容易做，甚至連設備都很難，所以這一次的線上課程，聯盟（PIDA）特別把設備專家也都邀請進來，因為化合物半導體從上到下都很不容易，不僅要垂直做得好，此外還包括設計、IP、材料等，等於說是從頭到尾的生態圈，都必須建立起來。

另外，以半絕緣碳化矽來說，出口需要特別許可，因此很多國家也都會對化合物半導體進行出口管制，光以前源供應來看，美國就佔了主要市場，新興競爭者，更是有超過一千家的化合物半導體廠商，所以這不僅是一個不可以錯過的事情，更在受限於出口管制上，台灣一定要有化合物半導體足夠的技術能量。