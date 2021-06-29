核二廠1號機提早於今夏停機 台電：就在最近這幾天

核二廠1號機將提早於今夏停機，年底如期除役。台電今（29）日證實，停機就在「最近這幾天了」。不過，台電說明，因視各機組發電情形來進行調度，因此核二廠1號機究竟會在哪一天停機，「當天」才會知道。

台電預估，今（29）日最高用電量3,550萬瓩，最大供電能力4089.5萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。不過，尖峰備轉容量率持續上衝，預估今來到15.20%，而預估尖峰備轉容量539.5萬瓩。

根據台電資料顯示，核二廠1號機昨（28）日仍有78.6萬瓩、維持裝置容量近80%的發電量。台電解釋，核二廠1號機已無新增新燃料，等到爐心發熱功率慢慢降至八成就會停機。

至於核二廠1號機停機後，預計出現約98.5萬瓩電力缺口。台電表示，會透過嘉惠電廠二期的51萬瓩及綠能補足。

只是，核二廠1號機提早除役已成今夏能否穩定供電的最大風險，對此，台電表示，由於近期水情改善，水力機組發電能力大幅提升；今年5至6月已有協和4號機、林口3號機、興達複循環2號機等機組歸隊加入供電行列，另有民營嘉惠電廠50萬瓩新機組已經接受調度；7月起則有大林6號機、大潭6號機等機組陸續完成大修歸隊，將可確保今夏供電穩定與安全。

原能會2月已表示，核二廠1號機存放使用過燃料棒的貯存池容量不足，原本今年底運轉執照才到期的核二1號機須在6月提前停機。台電說明，核二廠1號機運轉執照將於2021年底屆期，除將如期除役之外，惟受限於用過燃料池貯存容量不足，經評估預計運轉至今年6月並提前停機，凸顯核廢料處理面對的高度困難。

台電強調，核二廠1號機執照屆期後，反應爐內雖仍有用過核燃料，但相關系統均在安全運作，可確保反應爐內及用過燃料池在安全無虞狀態。

同時，台電也積極推動核電除役工作，其中核一廠已於2018年進入除役階段，室外乾貯設施已興建完成，惟因新北市政府未核發水保完工證明，致乾貯設施迄今無法使用，台電將持續溝通，讓除役工作妥適展開。另外，台電也規劃並陸續推動核二廠除役準備作業，除役計畫已於2020年10月通過原能會審查，待環評作業通過後，取得原能會核發之除役許可，即可正式執行除役作業。