海運價只有更狂 7月才剛漲完8月再漲

海運市場太熱，近期貨櫃三雄之一的大航商，近期又宣布：8月要加收GRI（綜合費率上漲附加費），讓從遠東到北美（美國跟加拿大）的貨櫃運價再度大漲。

航商指出，預計 8月1日起遠東-北美，每20呎櫃加收900美元，40呎加收1,000美元。這是繼7月調漲GRI後，又再度調漲，讓運價沒有最高只有更高。

海運三雄只要有人漲，另外兩家依照慣例都會研擬跟進，但業界說，這是全球市場機制，並非國內航商所能單方面決定，業者也只能被市場推著走。

航運專家就指出，現在貨櫃輪市場很簡單，就是供不應求，加上貨主也瘋狂追價，所以油價上漲，航商就只能祭出「燃油附加費、旺季附加費」等措施。以現況而言，艙位供不應求，就是航商的賣方市場，一般貨主也只能買單。

其次，鹽田港短時間內，都仍面臨貨櫃卡關的問題，多少櫃子等著要出關，要出口的貨大排長龍。先前，大陸官方因此嚴查「亂加價」以抑制運價，但業內人士說，其實不是航商、貨攬業者亂加價，而是有急單需求的客戶，不計價的買艙，才會造成市場價格一日三市，暴漲且回不了頭的情況。

其實，港口開始恢復作業，開始搶出貨的高運量才開拉開序幕，以長榮的「長賜輪」事件為例，卡一個星期，卻花了近二個月才通暢，鹽田港的問題暫時無解，看不到盡頭。

由於海運第3季正式迎來旺季，需求暴增，國內大航商5月下旬才二度向客戶發出通知，7月1日起將「擴大」加收綜合費率上漲附加費（GRI），每40呎櫃加收2,000美元、每20呎櫃加收1,800美元，但不過才隔不久，8月又要漲。

業界指出，GRI一般多用在北美航線，通常是船公司為補償運輸成本所祭出的必要手段，過去都是喊一喊，現在因貨櫃是賣方市場，是非收不可。

業界指出，貨櫃輪運價漲不停，主要是去年突然出現的強勁需求拉動，出現搶櫃潮，各國主要港口受疫情波及人力不足，不只貨櫃調度緩慢，船舶作業時間也拉長，進港裝卸必須大排長龍，因為一個又一個環節卡在一起，一個環節剛開始改善，又因另一個因素解不開，就是一個「連環套的劇情」。