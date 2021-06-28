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四年蓋四萬戶公宅達標！ 內政部：再拚2024年蓋八萬戶

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
國發會於今日召開委員會議，針對蔡總統重視的社會住宅政策，內政部報告，截至2020年底，既有、新完工、興建中及已決標待開工的社會住宅共40,708戶，已超越原定四萬戶目標。圖為社會住宅示意圖。圖／北市都發局提供
國發會於今日召開委員會議，針對蔡總統重視的社會住宅政策，內政部報告，截至2020年底，既有、新完工、興建中及已決標待開工的社會住宅共40,708戶，已超越原定四萬戶目標。圖為社會住宅示意圖。圖／北市都發局提供

國發會於今（28）日召開委員會議，針對蔡總統重視的社會住宅政策，內政部報告，2017至2020年第一階段目標四萬戶，截至2020年底，既有、新完工、興建中及已決標待開工的社會住宅共40,708戶，已超越原定四萬戶目標。

然而，包租代管部分，因房東參與意願較低，截至2021年5月底止，累計媒合18,232戶，為提高賦稅優惠鼓勵房東參與，《住宅法》第23條修正案業於2021年6月9日經總統公布，將可有效提升媒合率。

營建署表示，內政部訂定「社會住宅興辦計畫」，規劃八年內興辦20萬戶社會住宅，含直接興建12萬戶及包租代管八萬戶，以增加只租不售的社會住宅供給，照顧弱勢及青年族群的居住需求。

直接興建部分約可照顧36萬人口長期創造的需求總價值約1兆9千億元，人力需求約55萬人；包租代管則可活化及利用現有住宅、減輕地方政府直接興建社會住宅財政負擔的效益，並對於健全我國租賃住宅市場有幫助。

目前社宅直接興建部分，除地方將持續推動約1.2萬戶外，內政部已盤點出202處約130公頃區位適合的土地，約可興建7.5萬戶社宅，將由國家住宅及都市更新中心分年分期推動，以補足地方量能不足。

營建署表示，內政部營建署增加人力支援住都中心興辦社宅，同時列出每處社宅從盤點土地、先期規劃設計、發包、施工、入住等階段時程，確實掌握進度落實推動，目前已盤點202處土地，合計130公頃，約可興建7.5萬戶。

住都中心今年預計在18縣市興辦1.5萬戶，目前已經決標了5,422戶。由於現在缺工、缺料，營建署也提前準備，包括爭取外籍移工及工期調整、導入創新工法及放寬物價指數調整等，以吸引廠商投標。

媒體提問，中央雖然已經達到四萬戶目標，但未來四年仍須興建八萬戶，將如何推動？營建署表示，八萬戶分為中央興建的6.8萬戶及地方興建的1.2萬戶的量能。中央一年約會推動1.5萬戶來發包，今年則有機會擴大發包制1.9萬戶；中央之前也已經掌握地方政府的興建狀況，預期中央、地方合作下可達成四年八萬戶。

至於包租代管，目前實際推動率尚低，內政部表示已參考前兩期計畫辦理經驗，於今年5月開辦的第三期計畫納入增加總體開辦戶數及簡化採購行政作業、完善業者管理及建立業者履約不良預警機制、新增身障者或長者換居方案並增加弱勢戶比例等精進措施，近期媒合戶數已逐月成長，績效可期。

另外，政府為鼓勵住宅所有權人參與社會住宅包租代管，住宅法第23條修正案已將免納綜合所得稅的租金收入免稅額度，由每月1萬元提高為1萬5千元，並增訂住宅所有權人所簽訂該租賃契約資料，不得作為租賃所得查核依據。

社會住宅 內政部 房東

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