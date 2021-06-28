1至5月公共建設經費達成率僅25.8% 執行量為14年新高

在20世紀以隨身聽、家用攝影機等驚艷全世界的索尼（SONY）集團，曾失去方向感，用裁員、拋售虧損部門保身，令人唏噓。2020財年（至2021年3月），靠遊戲、音樂、電影等娛樂事業，集團淨利首度突破1兆日圓，創歷史新高。學者分析，索尼起死回生的關鍵，在他們終於找回「索尼該有的模樣」。...

2021-06-28 15:50