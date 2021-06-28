1至5月公共建設經費達成率僅25.8% 執行量為14年新高
國發會今（28）日就2021年整體公共建設計畫執行情形提出報告，今年計畫經費為6,123億元，截至5月底的計畫執行金額為1,580億元，雖然經費達成率僅為25.8%，但卻是近14年來新高。國發會主委龔明鑫表示，為避免疫情對國內經濟造成衝擊，請各部會持續督導及協處公共建設計畫加速推動，並善用工程會公共建設督導會報協調機制，協助解決須跨機關協調事宜。
根據國發會報告去年計畫經費為5,046億元，1至5月經費達成率近三成，而今年計畫經費為6,123億元，較去年多出1,077億元，而今年預算達成率僅25.8%，但因為預算較多，反而今年執行預算較去年增加68億元。
針對前瞻公共建設計畫，龔明鑫強調，為奠立國家未來發展根基，部分計畫經費執行仍有待加強，請各部會就落後計畫檢視其改善對策執行成效，並可向經費執行較佳部會進行標竿學習，另外，應就補助型計畫及早啟動前置作業，與地方政府加強溝通，強化合作夥伴關係，加速計畫順利推動。
龔明鑫指出，公共建設執行為穩定國內經濟之利器，請各部會就經費進行合理配置，提前將資源投入各項建設，值此國內疫情升溫之際，尤應藉由國家建設維持國內經濟景氣平穩，並在防疫前提下，請各部會積極協調處理因疫情衍生停工或展延工期等履約爭議情事。
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