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11年來新低！明年健保給付總額範圍上限4.4%

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
國發會於今（28）日審議通過行政院交議之衛生福利部陳報「111年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.272%至4.4%。本報資料照片
國發會於今（28）日審議通過行政院交議之衛生福利部陳報「111年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.272%至4.4%。本報資料照片

國發會於今（28）日審議通過行政院交議之衛生福利部陳報「111年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.272%至4.4%。國發會將依決議提報行政院核定後，續由全民健康保險會依集體協商機制，協定2022年度健保醫療給付費用總額。

政府為合理調控醫療費用，《全民健康保險法》明訂實施總額支付制度，每年協定下一年度醫療給付費用總額。健保總額範圍依規定經行政院核定後，將由全民健康保險會於下一年度開始三個月前，在核定總額範圍內，經由保險醫事服務提供者、被保險人、雇主及專家學者所籌組的健保會決定健保費率。

國發會18日召開審查會議，針對健保署所提出的健保總額範圍進行審查，最後依照投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長，決定2022年健保給付費用下限或是「低推估」為1.272%。

健保給付費用上限或是「高推估」考量健保整體財務狀況、經濟成長與國人負擔能力等因素，並為兼顧健保中長期改革政策推動需要及疫情衝擊，同意給付費用成長率上限訂為4.4%。

衛福部社會保險司司長商東福解釋，高推估4.4%為11年以來新低，低推估1.272%則為16年以來新低，雖然兩者都屬於低點，但其中間協商空間約有3.12百分點，是16年來最大範圍，過去大約在1至2個百分點之間。

新冠肺炎疫情對於如何影響到健保總額範圍，商東福說明，疫情發生後顯示，台灣醫療須增聘護理人力，加強照顧人力重新配置、增加遠端醫療新科技，以及建立慢性防治平台等，須增加健保支出以因應面對未來挑戰。

然而，台灣人口持續老化，且疫情未來仍會持續肆虐，為何明年健保支出高推估處於低點？商東福說明，雖然疫情讓政府意識應採取新措施來提升台灣醫療量能，但其中不僅涉及到健保，也包括引入更多公務預算，強調明年高推估相較於今年並無大幅度下修，認為以絕對值而言，健保投資空間是更大。

健保給付 國發會

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