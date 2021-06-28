工研院新5G網管系統 攜手和碩MWC線上亮相

隨著全球網路功能虛擬化(NFV)技術成熟，Open RAN開放式無線電接取網路已成為5G最熱門話題。經濟部技術處緊跟國際5G發展，看準此開放架構將成為5G時代臺灣大力發展的機會，戰略先期投入研發資源，由工研院研發臺灣首套符合5G O-RAN標準智慧基站網管系統，今（28）日攜手和碩聯合科技（4938）、是德科技於世界行動通訊大會（MWC）發表技術成果展現臺灣資通訊5G O-RAN端到端專網系統軟硬體設備堅強實力。

世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）在通訊領域被譽為最具影響力的大會，今年受到疫情影響，許多國際通訊大廠也在線上展示創新技術。其中，掀起5G O-RAN熱潮的O-RAN聯盟（O-RAN Alliance），也邀集全球各大廠商線上參展，如Nokia、Nvidia、Qualcomm、NTT DOCOMO等，展示歷來最多38項技術。此次展示的5G O-RAN端到端專網系統更是臺灣唯一通過審查程序，與各國齊步大展資通訊的技術，期望搶攻國際市場商機。

經濟部技術處表示，為找尋臺灣進軍國際市場機會之切入點，政府積極發展5G小基站和Open RAN開放式架構，並透過專網期望帶動新產業鏈，助力垂直應用帶來全新局面，帶動產業數位轉型升級。根據SCF market status report 預估，累計至2026 年全球5G 小基站數量將達 2,000 多萬台；市場更預2030年專網相關設備規模將可達180億美元。但觀察產業痛點，發現若未來智慧工廠、智慧醫療等專網發展普及後，按現行基地台佈建、維運都得仰賴人力計算，恐帶來更高成本，對於專網所需基站及系統產品銷售也是一大挑戰。

因此，經濟部為協助產業掌握基地台高值化市場，經由工研院研發臺灣首套符合5G O-RAN系統架構之智慧基站網管系統（5G O-RAN RIC），可一鍵提升基地台佈建、維運效率與網路管理效能，此網管技術不僅已技轉電子大廠、網通設備廠，今年更在工業局的推動下，特別攜手和碩聯合科技研發的5G O-RAN基站、是德科技測試設備，於MWC線上展示5G O-RAN 端到端專網系統，在國際舞台大秀臺灣智慧網通軟硬體產品，為臺灣廠商搶攻國際智慧基站市場。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示， 工研院多年鑽研專網網路管理技術，研發臺灣首套符合5G O-RAN標準智慧基站網管系統（5G O-RAN RIC），具有兩大優勢，包括：1.可讓專網下小型基地台快速佈建，2.提供智慧裝置網路資源即時動態調整，讓網路最佳化。此系統中之專網網管技術更曾兩度獲得全球小型基地台論壇獎，顯示臺灣的小基站智能化管理技術已與國際並駕齊驅。

工研院研發此智慧基站網管系統（5G O-RAN RIC）包括3大關鍵技術，「服務管理與編排」可「一鍵管理」提供基站效能及雲平台的資源負載等資訊，「非即時網路智能控制」透過機器學習，因應流量環境變化，主動提前調整基地台之間的網路資源配置，以及「近即時網路智能控制」，依照應用服務自動調整傳輸優先性、切換連接點等，達到基地台訊號最佳化。工研院期望透過智慧化致能技術，為產業帶來更高值化的產品解決方案，搶攻國內外網通設備市場。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，近年來已投入大量人力布局5G技術發展與垂直整合應用；不同於過去聚焦在單一產品，藉由End-to-End的5G企業專網解決方案，並推動完整端到端的服務與技術能力，以達促進跨領域5G整合應用；同時與產官學合作，帶動台灣整體產業發展前進國際。

和碩基於O-RAN標準自主開發的5G基站具備以下特點：1. 除3GPP標準介面外，並包含O-RAN O1、E2開放介面，搭配5G智慧基站網管系統（5G O-RAN RIC），達到自建構網路（SON），並可針對不同場域應用進行效能最佳化；2. 採用COTS硬體將兩個gNB基站部署於一台 X86 伺服器中且其效能可達到下載1.7Gbps &上傳達到 400Mbps ，除大幅降低硬體成本外，後續硬體設備採購與維護升級更為便利；3. 採用網路功能虛擬化平台技術符合O-RAN標準的雲布建，提升高可用性，並進一步提供客戶在不同場域更彈性、快速、客製化的服務。

是德科技的 Open RAN 架構（KORA）測試方案可加速 O-RAN 相符性設備開發、整合和部署的整合式解決方案。 此方案專為晶片製造商、網路設備製造商（NEMs）、行動通訊業者，以及開放無線網路測試與集成中心（OTIC）所組成的供應鏈的工作流程量身訂做。此次展示使用終端模擬器與核心模擬器，由是德科技提供，藉由從 RAN 邊緣到 5G 核心（5GC）的端對端測試，協助確保一切符合效能標準。