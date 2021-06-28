「護國產業鏈」人才需求暢旺 科技業全採線上徵才

因應疫情衝擊，科技大廠提前部署，包括面板大廠，及國際半導體設備廠，今年全面改採線上徵才。1111人力銀行發言人黃若薇今（28）日指出，使用1111主網關鍵字搜尋「工程師」出現近85,000筆工作機會，相較去年同期呈現向上趨勢，增加一成左右，顯見疫情加速產業數位轉型，今年台灣就業市場仍以科技業為主要動力。

根據教育部統計處資料，2009~2018年的十年間，半導體相關科系（包括電機、材料等）的大學學士畢業生占比全體畢業生從20.25%下滑到16.19%；博士畢業生從35.76%減少到26.26%，約800多人左右。廠商端也預估，到2030年止，每年需要至少250名的半導體相關博士級人才，「五缺」中，人才稀缺最令台灣半導體產業頭疼。

且除了台灣大廠，其他國際半導體廠在台投資擴點，也擴大徵才範圍，幾家半導體設備廠同步徵才，除了新鮮人年薪突破百萬，還有股票選擇權或認股現金回饋，盼留住高端人才。

黃若薇表示，國內疫情自5月爆發，衝擊民生服務等內需求產業，惟科技業人才缺口仍在，招募的部份，線上徵才計劃照舊，科技業被視為台灣的「護國產業鏈」，人才需求暢旺，今年初就有知名大廠放寬徵才標準，向來只向台、成、清、交畢業生招手的規矩，也放寬所有國私立科技大學相關科系畢業生都可應徵助理工程師職缺。

從人才的供給面來看，科技大廠有不得不「超前部署」的壓力，很多初入社會的新鮮人求問，研發工程師與製造工程師哪個好？其實這兩個身份是相輔相成，把產品完整的呈現到客戶的手上，每個人都得各司其職做好自己的工作，所以並沒有尊卑之分，也沒有誰高誰低的問題。那麼，系統廠跟國營事業又哪個比較好呢？有網友表示系統廠很操，薪資成長速度慢，還常常需要加班，想因此轉向國營事業。有一線系統廠經驗的員工在PTT回應，其實並不盡然。他分析30幾歲的工程師，才是這行的主力，也因此各廠搶人搶得兇，只要經驗豐富，「最基本年薪百萬上下還是有的」。

但，黃若薇也提醒，想要從事什麼職缺、或進哪個部門，要針對部門或職缺事前研究準備，而不是把所學的知識通通搬上台面，同時也要了解這個部門在公司是扮演何種角色，這面試前先做功課，只要有所準備，就能從容應戰。

為提供各校新鮮人順暢的求職管道，1111人力銀行也特別規劃平台，設立線上校園徵才專區，以方便新鮮人求職，人資主管也能更快速掌握人才資料。此外，1111人力銀行目前積極推動面試流程數位化，優化去年啟動的遠距面試平台，求職者可透過AI模擬面試，事前演練不同產業面試官可能提出的問題，疫情下無需移動，實現零接觸求職。