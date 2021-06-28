益安董事會通過處分達亞股票 預計超過10億入袋

益安（6499）董事會通過處分達亞（6762）股票案，預計處分張數為3,600張，以達亞（6762）前一交易日收盤價315元計算，交易金額將達11.34億元，將有超過10億元入袋。益安今日股價反映出售達亞股票利多，股價跳空漲停。達亞今日股價則在平盤震盪。

據悉，益安此次是以洽特定人的方式，轉讓達亞持股，將為達亞引進策略型股東，有利達亞未來發展。同時，因益安對達亞持股下降，未來對達亞將改採權益法認列。

益安在2016年以每股204.125元買進達亞112萬股，合計2.28億元拿下70%股權，公司當初轉投資達亞，主要看好其擅長高難度塑膠零組件的「模具製造」與「射出成型」，可完整集團在醫療器材的製造動能，並加速益安的產品開發。

益安今年3月22日至6月25日以每股278元，已處分311張達亞股票，交易金額為8,645.8萬。此次再處分達亞3,600張，預估交易完成時，累計持有達亞張數將達6,928張，持股比率將降至33.4%。益安表示，處分達亞股票主要是為充實公司營運資金，並促進子公司股東結構多元化。

益安近年的發展策略將著重於透過策略投資併購、快速推進原生創意發明並達成穩定獲利目標。同時，產品授權後委由達亞及其他協力廠商負責長期供貨製造服務。

市場也看好，益安積極打造創新醫材開發平台，包括與國際醫材大廠泰爾茂（Terumo）合作開發大口徑心導管止血裝置，已完成美國食品藥物管理局（FDA）上市前查核準備工作，順利取得里程金100萬美元。