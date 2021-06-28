第1季台灣能源安全指標出爐 學者提「六大供電隱憂」

中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日發布「2021年第1季台灣能源安全指標」為82.3，較2020年第4季的70.8，增加11.5，但相較去年同季的86.3，則是減少4。同時，中央大學管理講座教授梁啟源也針對我國的能源安全提出六大隱憂。

梁啟源首先指出，歷年太陽光電和風電的實際值與目標值（執行率）仍有顯著落差，2020年兩者執行率分別僅有77.1%及0.9%，政府對未來供電能力實在過於樂觀。

梁啟源表示，尤其值得注意的第二大隱憂是，太陽光電僅能在日間發電，傍晚仍需由其他機組供電，隨著其設置量的提高，如何因應供給面的鴨子曲線和雙尖峰負載型態，特別是冬季，將對系統穩定供電形成愈來愈大的挑戰，以及夜晚無太陽光電和水力不足的情況下，也將使備轉容量率進一步降低。

梁啟源並進一步指出，若將夜間太陽光電未能運作、水力發電不足，和核二廠一號機將提前於6月底除役等因素列入考量，比較台電對2021年7月和8月的備轉容量率預測，發現備轉容量率可能遠低於台電估計，且接近5月17日水準，恐無法避免停限電壓力，此為第三大隱憂。

梁啟源並呼籲，政府應儘速檢討及核實計算備轉容量和備轉容量率，且每年5月至8月間，政府宜預測並公布白天及晚上的備轉容量和備轉容量率，應正視並及時調整能源政策，此第四大隱憂。

梁啟源表示，比對台電對未來兩個月(7、8月)供電能力的預測值和實際值後發現，實際值均小於預測值，顯見台電對供電能力過於樂觀。5月上旬和下旬的誤差，更將近90萬瓩，約當一部通霄新燃氣複循環機組，梁啟源並以今年5月13日及5月17日兩度發生停限電事件為例。其中，5月17日的備轉容量率為 3.84%，備轉容量仍有143.7萬瓩，高於備轉容量率燈號50萬瓩的限電準備標準，卻依舊宣布採取停限電措施。

同時，梁啟源還點出國內天然氣接收站儲槽週轉率偏高，安全存量不足，影響基礎設施安全的第五大我國能源安全隱憂。梁啟源指出，和其他亞洲國家相比，我國天然氣的安全存量不足，日本與韓國為全球前二大天然氣進口國，其接收站利用率均低於50%。反觀我國僅有二座接收站，再氣化設備的利用率已超過100%。相較日、韓的低週轉率，我國天然氣儲槽使用頻率偏高，長久之下會造成內槽金屬材質較易有疲勞現象，進而影響儲槽的設計使用年限。

此外，梁啟源也指出，2021年3月的布蘭特原油價格較去年同期漲幅已超過一倍，2021年6月的布蘭特原油價格亦超過每桶70美元，煤價和氣價也隨之大幅上漲，預計未來油價將達每桶80美元以上。隨著價格相對較高的離岸風力發電陸續併網商轉，預期將進一步帶動再生能源與整體發電成本上揚，不利能源消費安全，此為第六大隱憂。

關於我國能源安全的近期改善方案，梁啟源建議，宜增加核能發電量與占比、增加自美國採購原油和天然氣，以及能源效率提升。不過，梁啟源提醒，最迫在眉睫的是，核二廠一號將提前除役，且成本較高的離岸風電預計於年中併網，同時國際能源價格將走高，可能對我國基礎設施安全與能源消費安全造成衝擊。