快訊

【疫情這堂課】沒打亂展店進度 遠百徐雪芳:疫情激發出潛能

獵殺香港《蘋果》殘黨？ 港府的「新聞文字獄」

第1季台灣能源安全指標出爐 學者提「六大供電隱憂」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日發布「2021年第1季台灣能源安全指標」為82.3，較2020年第4季的70.8，增加11.5，但相較去年同季的86.3，則是減少4。同時，中央大學管理講座教授梁啟源也針對我國的能源安全提出六大隱憂。

梁啟源首先指出，歷年太陽光電和風電的實際值與目標值（執行率）仍有顯著落差，2020年兩者執行率分別僅有77.1%及0.9%，政府對未來供電能力實在過於樂觀。

梁啟源表示，尤其值得注意的第二大隱憂是，太陽光電僅能在日間發電，傍晚仍需由其他機組供電，隨著其設置量的提高，如何因應供給面的鴨子曲線和雙尖峰負載型態，特別是冬季，將對系統穩定供電形成愈來愈大的挑戰，以及夜晚無太陽光電和水力不足的情況下，也將使備轉容量率進一步降低。

梁啟源並進一步指出，若將夜間太陽光電未能運作、水力發電不足，和核二廠一號機將提前於6月底除役等因素列入考量，比較台電對2021年7月和8月的備轉容量率預測，發現備轉容量率可能遠低於台電估計，且接近5月17日水準，恐無法避免停限電壓力，此為第三大隱憂。

梁啟源並呼籲，政府應儘速檢討及核實計算備轉容量和備轉容量率，且每年5月至8月間，政府宜預測並公布白天及晚上的備轉容量和備轉容量率，應正視並及時調整能源政策，此第四大隱憂。

梁啟源表示，比對台電對未來兩個月(7、8月)供電能力的預測值和實際值後發現，實際值均小於預測值，顯見台電對供電能力過於樂觀。5月上旬和下旬的誤差，更將近90萬瓩，約當一部通霄新燃氣複循環機組，梁啟源並以今年5月13日及5月17日兩度發生停限電事件為例。其中，5月17日的備轉容量率為 3.84%，備轉容量仍有143.7萬瓩，高於備轉容量率燈號50萬瓩的限電準備標準，卻依舊宣布採取停限電措施。

同時，梁啟源還點出國內天然氣接收站儲槽週轉率偏高，安全存量不足，影響基礎設施安全的第五大我國能源安全隱憂。梁啟源指出，和其他亞洲國家相比，我國天然氣的安全存量不足，日本與韓國為全球前二大天然氣進口國，其接收站利用率均低於50%。反觀我國僅有二座接收站，再氣化設備的利用率已超過100%。相較日、韓的低週轉率，我國天然氣儲槽使用頻率偏高，長久之下會造成內槽金屬材質較易有疲勞現象，進而影響儲槽的設計使用年限。

此外，梁啟源也指出，2021年3月的布蘭特原油價格較去年同期漲幅已超過一倍，2021年6月的布蘭特原油價格亦超過每桶70美元，煤價和氣價也隨之大幅上漲，預計未來油價將達每桶80美元以上。隨著價格相對較高的離岸風力發電陸續併網商轉，預期將進一步帶動再生能源與整體發電成本上揚，不利能源消費安全，此為第六大隱憂。

關於我國能源安全的近期改善方案，梁啟源建議，宜增加核能發電量與占比、增加自美國採購原油和天然氣，以及能源效率提升。不過，梁啟源提醒，最迫在眉睫的是，核二廠一號將提前除役，且成本較高的離岸風電預計於年中併網，同時國際能源價格將走高，可能對我國基礎設施安全與能源消費安全造成衝擊。

太陽光電 備轉容量率 供電

延伸閱讀

嘉市文化路封路「電纜線下地」 三級警戒解除後完工

淡水沙崙路隧道完工不通車 立委促台電通電

每天吹冷氣好貴？ 台電曝最佳「省電組合」：比加電風扇有效

台電天然氣組獲特種建照 營建署：符都市計畫法規定

相關新聞

應屆畢業生及時雨！北市千人上工就業滿3月加薪2萬

疫情衝擊產業，又適逢畢業季，讓今年應屆畢業生面對求職雪上加霜。北市勞動局長陳信瑜表示，北市府為協助應屆畢業生，給予求職及...

疫情還沒結束，通膨熱傷害來了

主計總處、中央銀行近期同步上修今年經濟成長率至5%以上，對於通膨的預期，則認為第2季將為本年高點。央行解讀，儘管國際原物料價格上漲，輸入性通膨壓力升溫，但因為比較基期偏低，央行預期下半年基期偏低因素會逐漸消退，通膨率可望緩步回降，但須注意颱風豪雨等天候因素會是一大變數。

事業結合申報案件審查進度 公平會：7月起可線上查

公平會今（28）日表示，事業結合申報案件的審查進度，7月1日起可線上查明，只要透過線上申報系統向公平會提出事業結合申報，...

台股迎Q3電子傳統旺季 資金動能無虞、變種病毒未影響科技生產線

美國總統拜登的基建法案順利過關，激勵美股續強，隨著歐美迎來強勁疫後復甦，台股本周時序也將進入第三季電子傳統旺季，搭配資金...

【財經展望周報】台美TIFA會議／房地合一稅2.0、實價登錄2.0上路

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於台北時間6月30日透過線上視訊會議方式召開。 美國在台協會處長酈英傑與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表蕭美琴將為會議開場，美國貿易代表處及台灣行政院經貿談判辦公室擔任首席顧問。我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同相關單位代表參加，雙方將就現存經貿議題進行盤點、並討論提升及深化台美經貿關係之相關途徑。

FT：美台本周的貿易談判將聚焦於供應鏈及數位貿易

在面對與中國大陸的關係日益緊張以及尋求深化雙邊經濟關係之際，美國與台灣本周將在五年來首次舉行的貿易談判中討論供應鏈安全和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。