引全球動盪的兩場危機 竟與兩條「街」有關？央行解析

中央銀行近日在報告裡刊登一篇名為「主要大街（Main Street） vs. 華爾街（Wall Street）」的專欄，詳盡分析「主要大街」與「華爾街」各自在新冠肺炎危機與全球金融危機的兩次不同經濟事件中，扮演的要角。

央行解釋，主要大街一詞出自於諾貝爾文學獎得主Sinclair Lewis 於1920年發表的小說Main Street；在美國許多城市與鄉村，特別是小城鎮，都會有一條貫穿城鎮的中心街道，為居民購物、社交、觀看年度遊行的場所，這種街道的路名通常稱為Main Street。發展迄今，主要大街泛指中小企業、中小型工廠與平民階級，代表一般受雇員工的平民階級或社會主要群體的利益。

華爾街則是位於美國紐約市曼哈頓金融商業區的一條街道，美國紐約證券交易所（NYSE）與許多金融機構皆座落於此，是橫跨美國紐約曼哈頓的金融中心；如今，華爾街已成為美國具影響力的金融市場及金融機構之代名詞，並延伸至泛指包括金融、投資在內的美國巨型企業與富豪階級，代表高階管理層與富豪階級的利益。主要大街與華爾街兩者各自在新冠肺炎危機與全球金融危機的兩次不同經濟事件中，扮演要角。

一般認為，全球金融危機的始作俑者為華爾街。1999年，美國國會廢除「格拉斯─史蒂格勒法」（Glass-Steagall Act），鬆綁自大蕭條（Great Depression）以來，區隔投資銀行業務與商業銀行業務的管制，是引發危機的遠因之一。

央行指出，全球金融危機重創華爾街，帶來龐大的經濟產出損失、社會財富損失等，Fed大舉推出以華爾街為主要紓困對象的救市措施，但此舉引發以主要大街的納稅人資金來援助華爾街之批評聲浪。

去(2020)年延燒迄今的新冠肺炎危機，性質則截然不同於全球金融危機；面對疫情導致大封鎖的衝擊，首當其衝的是主要大街。各國政府莫不大力推出激勵措施，並強化對主要大街的援助；例如美國Fed推出中小企業貸款方案（MSLP）與就業保護方案流動性機制（PPPLF）等，針對主要大街所提供的流動性，讓中小型企業均有取得資金的管道。