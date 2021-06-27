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中油：明天起汽、柴油調漲0.3元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升25.1元。

中油表示，本周受北半球進入夏季用油旺季及美國原油需求強勁復甦等因素影響，帶動國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶73.70美元，較前周72.34美元上漲1.36美元，新台幣兌美元匯率貶值0.236元，國內油價依公式計算漲幅為2.2%。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.0元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.9元及1.7元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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