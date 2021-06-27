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心悅生醫與基隆長庚 簽兩項精神分裂症之臨床執行合約

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

心悅生醫（6575）宣布，研發中的難治型精神分裂症、合併治療新藥SND12，以及成人精神分裂症與加成治療新藥SND13，與基隆長庚醫院簽署臨床執行合約，正式啟動台灣收案。

心悅生醫指出，此兩項新藥已獲美國食品藥物管理局（FDA）授予突破性治療，並已於歐美進行收案。今年3月獲台灣衛福部核准執行第二(b)/三期人體臨床試驗，台灣的收案將會納入SND12、SND13之全球多國多中心之臨床試驗。

除了基隆長庚醫院，心悅生醫亦將於林口長庚醫院、台北市立聯合醫院松德院區等其他醫院執行臨床試驗。此外，先前受新冠疫情影響而無法在英國執行，現亦已開始收案，預估今年底可進行SND13臨床試驗第二次期中分析。SND12臨床試驗屬於罕見疾病用藥，若歐洲收案恢復正常，預計2022年進行期中分析。

精神分裂症市場將近30年沒有新機轉新藥問世，現有標準治療均以調控多巴胺、血清素為主。SND13為全新治療機轉新藥，透過抑制胺基酸氧化酶(DAAO)以提高NMDA受體功能，早期人體臨床發現SND13可廣效性改善三大症狀，包括社會退縮、動機缺乏等負性症狀，以及注意力、記憶力等認知症狀，同時也可以加強其他藥物在治療正性症狀的效果。一旦臨床成功，預期將有助於病患享有較佳的生活品質，並可重返正常的社會生活。

心悅生醫執行長蔡果荃教授表示，這治療對數千年困擾人類、為家庭社會重擔的精神疾病，將帶來重大的助益。

長庚

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