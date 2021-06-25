全國智慧製造大數據分析競賽開跑 總獎金220萬

由行政院科技會報辦公室與教育部共同指導，東海大學主辦的第四屆「2021全國智慧製造大數據分析競賽」，即日至7月28日開放網路報名。

東海大學表示，這項競賽目的為推廣「人工智慧」與「大數據分析」相關技術於智慧製造上的應用，並培育國內相關領域人才。競賽總獎金高達220萬元，每一團隊有機會最高獨得100萬元，歡迎國內數據分析高手一同參賽拿獎金。

競賽參賽資格共分為：企業與研究機構組及大專與研究生組等二大組別，提供實證場域數據，透過產業出題促進國內大學校院學生及企業、學研機構接軌產業的實際應用。

由上銀科技(2049)、公準精密(3178)、永進機械、均華精密(6640)、明昌國際、東台精(4526)、漢翔航空(2634)及國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心等指標性企業與機構贊助競賽獎金。

競賽過程包括初賽與決賽，決賽將於11月27日在東海大學舉行，當天將產生優勝隊伍並舉行頒獎典禮。

為讓有興趣報名參與競賽的學生、企業及研究機構，更了解競賽進行方式，主辦單位將舉辦2場線上說明會，歡迎踴躍報名參與。

競賽作業須知、說明會及參賽報名等資訊，請至競賽網站或至粉絲專頁查詢；有關競賽的相關問題，請洽詢東海大學電子計算機中心宋小姐，電話：(04) 23590121#30242。