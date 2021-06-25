AIT宣布：台美TIFA會議下周三登場

美國在台協會（AIT）今（25）日宣布，第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於台北時間6月30日星期三透過線上視訊會議方式召開。

美國在台協會處長酈英傑與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）蕭美琴代表將為會議開場，美國貿易代表處及台灣行政院經貿談判辦公室將擔任首席顧問。

AIT及TECRO於1994年共同簽署TIFA協定，自此之後，TIFA協定為促進美台投資貿易共同利益的平台。台灣是美國第十大貿易夥伴，而美國則是台灣第二大貿易夥伴，2020年美台雙邊貨物貿易總額將近910億美元，累計雙邊外人直接投資超過470億美元。美國在台協會期待透過TIFA協定程序，強化雙邊經濟體策略貿易及投資的夥伴關係。

美國商會本周三發布「2021台灣白皮書」及「台灣商業計畫（TCI）」，提出增進美台經貿關係的六個路徑，除了重啟TIFA會談，還包括擴大去年啟動的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），讓更多民間企業參與。此外，商會呼籲美國商務部與台灣經濟部共同發展以貿易為導向的公私協力平台、將台灣納入既有與新的多邊經貿對話、簽訂美台租稅協定，最後一個路徑與最終目標則是簽訂美台貿易協定。對此，行政院高層官員就表示，TCI方向為政府當前努力方向與目標。