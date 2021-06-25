央行人事案 發行局長、國庫局長由鄧延達、賀培真升任
中央銀行今（25）日宣布重要人事異動，央行發行局局長施遵驊、國庫局局長柯玲君將於本(2021)年7月16日屆齡退休，相關人事調整案經央行理監事聯席會議核定，均自本年7月16日生效。
其中，發行局局長職務，由中央印製廠總經理鄧延達調升；國庫局局長職務，由外匯局副局長賀培真調升。
新任發行局鄧局長及國庫局賀局長簡歷如下。
（一）發行局鄧局長延達先生，現年59歲，中興大學法商學院統計系畢業、美國西佛羅里達州立大學統計系碩士、美國天普大學財務系碩士，81年10月9日進央行服務，歷任外匯局專員、駐倫敦代表辦事處專員、外匯局副科長、科長、研究員、襄理、發行局襄理、副局長等職務，並曾任亞洲開發銀行董事顧問，107年6月1日調升中央印製廠總經理，任事積極負責，熟稔發行業務及中央印製、造幣兩廠業務。
（二）國庫局賀局長培真女士，現年61歲，臺灣大學經濟學系畢業，73年中央銀行行員乙等特考及格，73年8月16日進央行服務，歷任經濟研究處辦事員、發行局專員、副科長、外匯局專員、科長、襄理、央行行務委員等職務，108年1月16日調任外匯局副局長，任事積極負責，具備經濟金融專業、經營管理與行政領導能力。
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