央行人事案 發行局長、國庫局長由鄧延達、賀培真升任

三級警戒延長，餐飲業者盼望的報復性消費落空，業者透露，6月已經出現虧損，若7月中再不能解封，很多業者面臨能否繼續生存下去的關卡，7月底會是「生死線」，若無轉機，且政府不擴大紓困規模，那很多企業就會放棄堅持，倒閉潮將是無可避免。

2021-06-25 12:52