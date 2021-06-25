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實價登錄2.0要來了！7/1內政部二新制上路

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

內政部今（25）日預告，從下周7月1日開始，將會有二項新制上路，包括眾所矚目的不動產成交案件實際資訊申報登錄新制（實價登錄2.0），另一項則是有關長照設施建築規則的修正。

內政部表示，實價登錄新制三法已於今年年初通過，經行政院核定自7月1日起施行，新制五大變革包括：一、成交案件地號與門牌完整揭露；二、預售屋銷售前備查、全面於成交後30天內即時申報；三、增訂機關查核權、加重屢不改正罰責，最重可按次罰100萬元；四、紅單交易納管並禁轉售，違規按戶（棟）處15萬至100萬元罰鍰；五、預售屋買賣定型化契約納管，違反《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，可直接按戶（棟）處6萬至30萬元罰鍰。

內政部表示，為方便申報，目前已完成開發「不動產成交資訊及預售屋資訊申報網」，業者只要使用工商憑證或自然人憑證，就能網路申報。

內政部強調，實價登錄2.0將帶來二大效益，首先是促進不動產交易資訊更透明、即時、正確；其次，新制納入預售屋買賣定型化契約及紅單交易管理，可遏止預售屋交易炒作，保障消費者權益，健全市場發展。

除了實價登錄2.0之外，內政部表示，營建署也修訂《建築技術規則》當中的建築設計施工編第86條，有關長照機構分間牆及門窗，應採防火材規定，同樣將於7月1日起施行。

內政部表示，為延長可避難時間，本次新增規定，要求長照機構分間牆及門窗，應為金屬、矽酸鈣板等不燃材料製造，或具半小時以上防火時效，以確保火災發生初期的安全，讓人員可於非起火的寢室關閉室內門窗，減少濃煙竄入。

內政部 預售屋 實價登錄

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