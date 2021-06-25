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疫情衝擊大 台經院：5月三指標營業氣候測驗點同步下滑

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
國內本土疫情自5月開始爆發，已三度延長全國三級警戒，台經院今（25）日公布5月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑。 圖／台經院提供
國內本土疫情自5月開始爆發，已三度延長全國三級警戒，台經院今（25）日公布5月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑。 圖／台經院提供

國內本土疫情自5月開始爆發，已三度延長全國三級警戒，台經院今（25）日公布5月營業氣候測驗點調查，呈現製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑情形。對此，台經院院長張建一表示，這在預期之內。

不過，對於今年經濟成長率保5，台經院仍是樂觀。張建一表示，假設接下來國外需求特別強勁，國內疫情也受到控制的話，坐5望6應該沒有問題，上衝到6也不是不可能，只是機會沒有像之前那麼大。

根據台經院的資料顯示，關於5月營業氣候測驗點的表現，又以內需市場為主的服務業與營建業下滑較明顯。其中，服務業營業氣候測驗點為98.25點，下滑2.24點；營建業營業氣候測驗點為102.73點，減少3.28點。以出口為主的製造業衝擊相對較小，其營業氣候測驗點為105.24點，較上月修正後之106.52點減少1.28點。張建一表示，5月製造業營業氣候測驗點雖是近六個月來的新低點，但仍維持在相對高點。

台經院進一步分析，本土疫情快速蔓延，全國實施三級警戒，部分商場縮短營業時間或自主停業，民眾亦配合防疫減少外出消費，嚴重衝擊服務業表現，使得零售業與餐旅業看壞當月景氣表現。

製造業方面，由於疫情對製造業廠商並未造成大規模停工，對於出口、投資與生產動能影響有限，故製造業廠商持續看好當月與未來半年景氣表現，惟樂觀程度較上月調查相比略有減少。

營建業方面，本土疫情爆發對於營造工地進場出工影響有限，加上主辦機關通融得予以展延工期，對於營造廠在人力調度壓力相對減輕，然有鑑於疫情變化難料，下游市場需求延遲恐造成新建工程再往後推延，加上打炒房政策因素干擾，購屋族買房規劃略顯遲緩，進而使短期內本產業景氣出現趨緩態勢。

展望未來，台經院表示，有將近四成比例的製造業看好未來半年景氣表現，其中又以權重較大的鋼鐵基本工業、電子機械業廠商較看好未來半年景氣表現。

至於在服務業部分，台經院表示，政府紓困措施陸續啟動，故仍有八成的零售業者看好未來半年景氣，然政府為防範疫情復燃，短期內對於防疫措施難有全面解封的可能，勢必影響民眾外出用餐意願，加以民眾旅遊信心尚待恢復，消費人潮仍無法恢復到疫情爆發前水準，因此使得所有的餐旅業者看壞未來半年景氣表現。

在營建業方面，台經院的調查顯示，儘管國內疫情變化難料，下游市場需求延遲恐造成新建工程再往後推延，但對於重大基礎建設以及民間投資廠建項目受到影響應是有限，成為下半年營造業營運重心所在，故有將近九成的營造業者持平看待未來半年景氣表現。

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