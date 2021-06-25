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油價5月中起一路攀升 估下周汽、柴油每公升調漲0.2元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據中油浮動油價公式，預估6月28日零時起，汽油零售價格每公升約調漲0.2~0.3元，柴油零售價格每公升約調漲0.2元。圖／中油提供
根據中油浮動油價公式，預估6月28日零時起，汽油零售價格每公升約調漲0.2~0.3元，柴油零售價格每公升約調漲0.2元。圖／中油提供

由於北半球夏季用油需求強勁復甦，根據中油浮動油價公式，預估6月28日零時起，汽油零售價格每公升約調漲0.2~0.3元，柴油零售價格每公升約調漲0.2元，而油價自5月中開始調漲後，便一直攀升，下周將可能進入連七漲。

依照中油浮動油價公式，累算至6月24日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶73.54美元，較上周72.34美元上漲1.20美元，新台幣兌美元匯率27.981則較上周27.730元升值0.251元。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽柴油零售價每公升各調漲1.2元及2.0元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預料中油將吸收汽柴油部分漲幅，汽柴油將僅微幅調漲。

下周油價實際調整金額將於27日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

中油 油價

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