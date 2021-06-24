快訊

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

搶救新創！國發基金提供利息補貼、十成信用保證成數

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國發會今（24）日提出「新創紓困加碼方案」，將在政府紓困4.0貸款專案基礎上，國發會提供業者「新創資格證明函」，加速銀行認定作業，國發基金則將提供新創業者一年期1.345%的利息補貼、10成信用保證成數，及補貼手續費，協助新創業者取得銀行紓困融資。

國發會主委龔明鑫表示，新創初期規模小，可能沒有營收，商業模式或跨域經營不易適用紓困產業類別及銀行授信評估。因此，在以經濟部紓困4.0貸款專案為基礎，在融資額度2,600萬元內，國發基金將對新創提供更多優惠，這個方案即日啟動，受理至今年12月31日止。

國發基金對新創提供更多優惠，包括：一、放寬適用條件，成立未滿8年獲認定具創新能力即可申請貸款，不受營業額衰退15%之限制。二提高利息補貼再提高，在原紓困4.0中華郵政2年定期儲金機動利率（現為0.845%）的基礎上，額外加碼0.5%，亦即最高可補貼1.345%。三是保證成數由原八至九成加碼至10成。四、額補貼信用保證手續費。

為協助新創事業資格認定，國發會以符合資格的六項條件，整合適用該方案的新創名單，並公布在「台灣新創資訊平台（https://startuptaiwan.org/）」，目前有3000多家新創。若查無資料，亦可檢附具上述創新能力的證明文件提出申請

去年國發基金因應疫情，以「特別股」方式提供新創事業紓困資金，當時通過181件，金額約29億元，當時提供業者二年還本付息展延時間，今年則因應疫情還款期限再延長一年，合計三年。今年有四家新創業者辦理現金增資，已提前還款。

國發會 國發基金

延伸閱讀

勞工紓困貸款排富 龔明鑫：先助弱勢以後開放所有勞工

龔明鑫：勞工紓困貸款先開放年收50萬元以下申請

經濟部長王美花驚傳與確診者接觸 經濟部晚間證實

紓困4.0完還有下一波？ 國發會給答案了

相關新聞

台電取消6月夏季電價一千萬戶受惠 無需申請自動減除

台電配合行政院紓困4.0精進方案，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，服務業及農業用戶電費最高減免達30%。台電表示，本次紓...

連續四年！四大國營事業年終可領4.4個月

行政院日前已備查經濟部所提送的國營事業去年考績，中油、台電、台水及台糖均列為甲等，等於連續四年終獎金最高可達4.4個月。

信評預測今年GDP成長5.6％ 水電短缺風險趨勢惡化

國際信用評等機構標普全球評級（S&P Global Ratings）子公司的中華信評今天發布台灣年中信用展望，出口在持續...

台美TIFA下周復談 民進黨團：善的力量持續循環

中止近5年的台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」會談將於下周召開。民進黨立法院黨團指出，從立陶宛、美國和日本捐疫苗後，...

連開3後門！ 勞團抗議勞權休眠期 怒批勞動部叫不醒

美麗華工會、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會今赴勞動部前高喊「勞權休眠期、部長叫不醒」，抗議自5月15日疫...

無薪假海嘯來了！無薪假攀升至近千家、10,229人

全國防疫升級至第三級並且延長，國人減少外出，衝擊民間消費，減班休息（俗稱無薪假）急速增溫。根據勞動部今（24）日發布最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。