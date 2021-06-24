搶救新創！國發基金提供利息補貼、十成信用保證成數

國發會今（24）日提出「新創紓困加碼方案」，將在政府紓困4.0貸款專案基礎上，國發會提供業者「新創資格證明函」，加速銀行認定作業，國發基金則將提供新創業者一年期1.345%的利息補貼、10成信用保證成數，及補貼手續費，協助新創業者取得銀行紓困融資。

國發會主委龔明鑫表示，新創初期規模小，可能沒有營收，商業模式或跨域經營不易適用紓困產業類別及銀行授信評估。因此，在以經濟部紓困4.0貸款專案為基礎，在融資額度2,600萬元內，國發基金將對新創提供更多優惠，這個方案即日啟動，受理至今年12月31日止。

國發基金對新創提供更多優惠，包括：一、放寬適用條件，成立未滿8年獲認定具創新能力即可申請貸款，不受營業額衰退15%之限制。二提高利息補貼再提高，在原紓困4.0中華郵政2年定期儲金機動利率（現為0.845%）的基礎上，額外加碼0.5%，亦即最高可補貼1.345%。三是保證成數由原八至九成加碼至10成。四、額補貼信用保證手續費。

為協助新創事業資格認定，國發會以符合資格的六項條件，整合適用該方案的新創名單，並公布在「台灣新創資訊平台（https://startuptaiwan.org/）」，目前有3000多家新創。若查無資料，亦可檢附具上述創新能力的證明文件提出申請

去年國發基金因應疫情，以「特別股」方式提供新創事業紓困資金，當時通過181件，金額約29億元，當時提供業者二年還本付息展延時間，今年則因應疫情還款期限再延長一年，合計三年。今年有四家新創業者辦理現金增資，已提前還款。