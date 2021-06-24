加速中小企業數位轉型 臉書IG學院25日開課解密

為協助台灣因應疫情衝擊，社群平台臉書（Facebook）針對中小型與微型企業推出Instagram學院基礎課程，將於6月25日下午2時透過臉書直播，協助店家加速數位轉型。

疫情期間，全台不論規模大小的企業與商家皆受到影響，臉書協助企業數位轉型，推出多項線上課程與講座。

臉書攜手經濟部中小企業處舉辦「Instagram學院–創新經濟數位學堂」，將於6月25日下午2時透過臉書直播進行，特別針對中小型、微型企業量身打造培訓課程，教育店家如何建立商業帳號、接觸廣大客群。

這項課程也將指導店家如何透過Instagram基礎工具建立數位型錄、增加商品曝光，並建立創意溝通的內容累積口碑，幫助傳統店家踏出數位轉型的第一步。

此外，臉書提醒民眾可透過Messenger、社團、Facebook Watch等社群服務，在防疫期間與親友保持聯繫、持續學習與放鬆。近期臉書也將提供情緒健康資訊，並與張老師基金會合作，協助民眾保持心理健康。