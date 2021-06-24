職場學習及再適應計畫 疫情期間助中高齡就業

為協助就業弱勢特定對象進行就業準備及就業適應，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心推動「職場學習及再適應計畫」，從一年半來已協助126位特定對象民眾成功就業。該計畫透過補助雇主支應勞工3個月的基本工資、及每月5,000元的教練輔導費，讓就業弱勢者能擁有在職場學習的機會與適應期間，進而順利穩定就業。

46歲的葉小姐分享指出，她近10年工作都是在旅行社擔任業務專員，因這波疫情被資遣，被迫離開服務多年的旅遊業另尋工作機會。但因年屆中高齡，加上沒有其它專業技能，她多次尋求轉職都沒有成功。

新竹就業中心就業服務員謝欣佑針對葉小姐的處境進行評估，考量她雖為中高齡且未有其它專業技能，但個性積極且學習意願很強，便運用「職場學習及再適應計畫」進行推介，提高雇主進用意願，並協助葉小姐學習相關專業提升職能、強化就業能力。

在新竹就業中心協助下，葉小姐成功錄取印刷公司擔任門市客服人員，目前已穩定就業中。雇主於就服員後續關懷訪視時，表示很滿意葉小姐的表現，將於計畫期滿後繼績僱用她。而葉小姐也很感謝新竹就業中心的協助和關心，讓她在疫情期間仍能求職成功，減緩家中經濟負擔。

新竹就業中心表示，勞動部為協助就業弱勢求職者順利進入職場，推動「職場學習及再適應計畫」，陪伴就業弱勢者渡過就業適應期，進而穩定就業，歡迎友善廠商與勞動部進行合作；此外，針對待業者除了「職場學習及再適應計畫」，還有多項就業促進措施，歡迎想求職的民眾洽詢新竹就業中心（03）5343011，將有專人提供服務。