連續四年！四大國營事業年終可領4.4個月

行政院日前已備查經濟部所提送的國營事業去年考績，中油、台電、台水及台糖均列為甲等，等於連續四年終獎金最高可達4.4個月。

國營事業年終獎金主要分績效及考成，前者只要公司達成盈餘目標，基本上可以領滿2.4個月；後者屬個人考績，最高給二個月。

經濟部表示，各大國營事業考成3月會將公司自評提送經濟部審查，經濟部經過第二階段審查後會在5月提送行政院備查，一般行政院會在6月中旬確認，再由部長簽核後再轉給各公司董事會決定獎金發放；績效部分則由審計部確認，一般也是6月會提送到各公司。

綜觀分析國營事業2020年財報，台電去年因燃料支出大幅度減少，稅前盈餘大賺356億元；台糖所投資加油站及住宿業營收因疫情及低油價營收縮水，但因投資房地產及營建毛利產生盈餘，去年稅前盈餘為36.3億元。

然而，幾家歡樂幾家愁，中油受到低國際油價衝擊，稅前虧損達200億元；台水則因負擔二期稻作停灌補償費及水費減免等紓困措施，去年小虧7.3億元。

對於中油去年出現大幅虧損仍列為甲等，經濟部官員解釋，中油海外礦場因國際油價低檔，評等遭下修，屬於帳面上的虧損，後來因國際油價上揚，實際虧損收斂至77億元。同時，中油去年也肩負國家面對疫情的任務，自行吸收行業用油成本；審議委員會認為，這些原因都無關於員工實際績效，仍是同意發放最高二個月年終。