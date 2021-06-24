油價連七漲！估下周汽、柴油每公升約調漲0.2元

來到日本東京，除了Shopping，泡湯也是不少台灣人必做的項目之一，只不過知名旅遊景點「東京台場大江戶溫泉物語」因與東京都的土地租賃契約到期之因素，將於9月5日結束營業，消息傳來PTT的八卦版，不少網友哀號這裡氣氛優，「超可惜」、「紅眼航班過一夜的好地方就這樣消失了」。

2021-06-24 11:25