紓困4.0精進 新增108.3萬人可拿206.2億元加碼補助

行政院長蘇貞昌今（24）日於院會拍板「紓困4.0執行成果及精進作為」，預計108.3萬人次可獲共206.2億元加碼補助、1,095萬戶可減收約74.4億元，其中包括­急難紓困人數加倍至約75.2萬人、取消6月民生用電夏月電價、勞工紓困貸款從加碼至100萬或超過100萬人等措施。

蘇揆今日於院會中拍板國發會規劃之「紓困4.0執行成果及精進作為」，其中精進作為分為四大面向，包含資格認定放寬型、加碼型、新增型，以及減輕負擔型，預計可讓108.3萬人次可獲共206.2億元加碼補助、1,095萬戶可減收約74.4億元。

資格認定放寬部分，第一，補助標準放寬的措施，包含­自營作業者與勞工紓困貸款所得認定基準，放寬至2020年、年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶可申請安心上工計畫、企業衰退期間放寬認定；第二，新創事業行業別認定放寬。

加碼部分，第一，補助人數加碼，包含­急難紓困人數由發放38萬人，預估上修至75.2萬人、­勞工紓困貸款人數上限再提高至100萬人或超過100萬人，以現有申請案件117 萬件的審核結果而定。

加碼部分，第二，補助費用加碼，包含加碼機場商業服務設施業者基本營運費用補助成數、­無雇主導遊領隊薪資補助、旅行業團體旅遊補貼；第三，貸款額度加碼，主要為­央行中小企業C方案(小規模營業人)提高貸款額度 。

在新增部分，第一，新增個人補助，包含­投保部分工時者、短期代課教師與鐘點人員等、染疫確診死亡者慰問金發放、國旅領團人員、在台永久居留之外國人。

新增部分，第二，新增營業場所補助，主要為小客車租賃業防疫物資補貼，以及­增加新創業者及演藝團體紓困貸款、私人設立補習班、課照中心及幼兒園的貸款增加利息補貼；第三，延長個人信用卡及其他貸款緩繳、新增保單貸款紓困等措施。

在減負擔部分，第一，針對民生用電、服務業及農業電費減收；第二，土地租金減免，包含國營事業及國有非公用不動產、新創園區租金等；第三，減徵小客車租賃業汽燃費。