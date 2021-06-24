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無薪假海嘯來了！無薪假攀升至近千家、10,229人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計。 中央社
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計。 中央社

全國防疫升級至第三級並且延長，國人減少外出，衝擊民間消費，減班休息（俗稱無薪假）急速增溫。根據勞動部今（24）日發布最新統計指出，目前實施無薪假有987家、10,229人，一周之內大增362家，人數增加3,846人，其中以住宿餐飲業增加最多，一口氣暴增近2,000人。

勞動部指出，多數事業單位之實施無薪假人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。

住宿餐飲業是這波無薪假的重災區，因為防疫禁內用，餐飲業雖轉型外賣力求生存，但營業額仍巨幅滑落，住宿業若非轉型為防疫旅館，幾無人上門。

統計顯示，目前實施無薪假的住宿餐飲業家數175家、人數達2,864人，一周之內暴增105家、1,892人。

批發零售業無薪假情勢亦呈增溫之勢，目前有246家、1,559人，和上周相較，大增82家、615人。

至於支援服務業（含旅行社），目前實施無薪假攀升至171家、1,028人，較上周增30家、209人。運輸及倉儲業目前有47家、1,169人實施無薪假，亦較上周增加九家、252人。

此外，疫情當頭，這期醫療保健及社會工作服務業實施無薪假急劇攀升81家、519人，較上周增加302人；官員表示，民眾因為疫情，減少非急迫性的看診，像是醫美、牙醫、復健診所因看診人數減少外，日照中心及托嬰中心都是停止服務，因此實施無薪假都是長天期類型。

若觀察各縣市，這期無薪假增加最多是疫情重災區新北市，目前有256家、2,512人實施無薪假，較上周增108家、1,093人；台北市、桃園市亦皆有破百家實施無薪假，實施人數分別來到1,006人、1,757人。另值得注意的是宜蘭，現有40家、914人實施無薪假，人數是上周的十倍，反映受到雙北疫情嚴峻所拖累。

相較之下，製造業無薪假情勢則呈微幅上升。統計指出，製造業目前有85家、1,894人實施無薪假，較上周增加17家、83人，顯示實施無薪假以小型企業為多。

無薪假

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