SPAC上市夯 美國政府緊盯

美國資本市場近二年風行「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company, SPAC）上市熱潮，勤業眾信聯合會計師事務所全球證券發行服務負責會計師賈小音今（23）日表示，相關趨勢已引起美國證管會的關注，繼而發布一系列的會計處理和指引、並計畫研擬更完善的監管法規，以確保散戶投資人的權益。

SPAC是什麼呢？賈小音指出，相關公司在完成IPO後，會在一定的時間內找尋希望上市的目標企業，通常約18到24個月，談妥併購條件後，發起人向SPAC原始股東提出收購目標企業，並由股東投票決議是否通過。

賈小音指出，常見以SPAC併購非美國的外國未上市企業，共有三種模式，包括由SPAC併購外國目標公司、由外國目標公司反向併購SPAC、由SPAC設立外國子公司，再由該外國子公司與外國目標公司進行併購。

假設併購談判不順利，使得SPAC無法在規定時間內，完成收購手續，將會走向解散，賈小音表示，SPAC會依原先公開發行招股說明書中的條件，將當初投資的金額退還給投資人。

賈小音表示，其實SPAC本身並無商業營運行為，成立目的即是以IPO方式募集資金，透過併購幫助被併購目標企業上市，從中獲取利益報酬，但是據SPAC Insider統計，2021年截至5月底的累計統計數據，SPAC IPO的案件已有330件，總募資金額約1,049億美元，打破去年一整年248件、總募資金額約833億美元的紀錄。

賈小音提醒，一般投資人務必小心，不能只因SPAC經營團隊的名氣，貿然做出與SPAC相關的投資決定，應在全面瞭解其背景及具體風險後，根據自身投資目標、風險承受能力等進行衡量。

賈小音指出，近日美國證管會也提出對SPAC等事項，可能對金融監管政策和投資人保護構成問題 ，已著手制定更為縝密的新規定或準則，以確保SPAC投資者受到適當保護。