「有人不喜歡」然後呢？陳冲籲仍應續推區域經貿整合

疫情引發各界對球化、區域整合乃至供應鏈的反思，新世代基金會董事長、行政院前院長陳冲提醒，台灣若不加快區域經濟整合的腳步，恐被排除在供應鏈重組之外，不能以兩岸困境或「有人不喜歡」當做卸責怠惰、逃避問題的藉口。以美國追贈疫苗為例，他呼籲，可巧用地緣政治元素與民間關鍵力量，繼續推動區域經貿整合發展。

我國疫情三級警戒期間，其他國家已然開始嶄新的經貿布局。英國與澳洲趁G7峰會空檔宣布完成自由貿易協定，是英國脫歐後第一個自貿協議。經濟學人雜誌剖析英國經濟復甦，就業職缺增加，最低工資已破平均(中位)工資的55%，在先進國家中高居第二。CPTPP部長會議宣布，英國今年二月申請加入CPTPP，即日起展開談判，預計一年完成。

陳冲指出，人人皆知我國對外貿易的重要性，因此加入WTO、融入國際經貿體系，2003年多哈回合談判後轉向雙邊或多邊的自由貿易協定，而我方則困於外交逆境。2008年後，兩岸氣氛和緩下完成兩岸ECFA早收清單，並先後完成台星、台紐的雙邊協議，但後因兩岸服貿協定卡關，使所有對外經貿整合談判受阻停頓至今。

陳冲示警，方興未艾的疫情，引發對全球化、區域整合乃至供應鏈的反思，目前全世界仍重視台灣在全球價值鏈中的地位，但如我們繼續在經濟整合上一籌莫展，基於現實的關稅、智財權及貿易壁壘等因素，尤其是ITA (資訊科技協定)的庇護弱化，重組後的價值鏈恐怕只有兩種選擇，主流企業離開台灣，或是全球供應鏈跳過台灣。

具一定國際經貿定位的英國，在脫歐之後，雖深陷疫情，仍慎重處理區域經濟整合、努力不懈，即使地理上跟「泛太平洋」根本沾不上邊，也要努力擠進CPTPP，展現出英國的韌性與意志。

確實兩岸問題涉及國際現實，對台灣是一挑戰，陳冲委婉表示，過去兩岸能在平起平坐、各用準官銜的氣氛下簽署金融三項MOU，可見事在人為，不是簡單用「會有人不喜歡」即可逃避問題。以美國75萬劑疫苗兩周後變為250萬劑為例，呼籲兩岸至少要校正回歸到白手套階段，讓海基、海協恢復功能，善用本身的巧勁，巧用地緣政治元素及民間的力量，繼續推動區域經貿整合。