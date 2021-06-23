疫情接連打亂離岸風電建置計畫 再爆海能風場工程落後

國內、外疫情接連打亂正如火如荼進行中的離岸風電建置計畫！繼6月1日經濟部證實，因允能風場有破產之虞，經濟部能源局擬「有條件通過」允能再釋股23%給法商道爾達石油集團（TOTAL Group）後，時隔不到一個月，今（23）日再傳出海能風場（FORMOSA 2）因疫情影響導致工程落後，除引發聯貸銀行關切外，也驚爆可能衝擊再生能源政策推動進度及後續供電穩定。

對此，經濟部表示，針對海能風場目前皆依行政契約規定管控風場建置進度，若業者無法如期履約亦有相關罰則。至於海能離岸風場海事工程推延，是否影響2025年再生能源佔比20%的目標，經濟部強調，單一風場因占整體電力供應比例有限，不致影響供電穩定。

經濟部能源局進一步指出，依據經濟部與海能公司簽署行政契約約定，海能風場獲配2020年376 MW容量，應於2020年完成所有水下基礎設置、2021年底完成風場完工併聯。倘若業者未如期完成風場，依行政契約第10條第1項第2款應按逾期月數，每月扣減履約保證金總額8 %之違約金，如逾期月數累計達12個月仍未如期完成，將依行政契約第10條第1項第3款按開發商簽訂購售電契約當年度迴避成本或公告費率取其低者躉購全部電能，自購售電契約最後1日向前起算，計入20年躉購期間。

而關於海能風場的履約情形，能源局今日也證實，海能風場因2020年遭遇疫情之不可抗力因素導致工程延宕，故提出展延申請，經濟部召開委員會議審定疫情影響確屬不可抗力因素，故依行政契約規範，同意其水下基礎設置期限展延半年，並請海能公司提出精進趕工計畫，以達成原合約進度。

據了解，海能風場的水下基礎設置期限展延半年將於今年6月到期，目前尚未看到提出第二次的展延申請案。能源局表示，若開發商覺得有必要，可再次申請。

同時，能源局也強調，將持續透過離岸風場進度管考機制，定期追蹤海能風場執行進度及協助排除相關障礙，以確保業者依約履行應達成進度。能源局指出，海能設置容量為376 MW，若能於今年完成併網則將符合電力供應進度，且單一風場佔我國整體電力供應比例相對有限，不致影響供電穩定。

經濟部重申，各離岸風場開發商均應依其與經濟部簽訂之行政契約約定，如期履行承諾商轉義務，若未依承諾期程完工，依約應負違約責任，相關罰則均已明訂於行政契約。後續經濟部將依「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」、「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」及相關行政契約規定，嚴格查核管考各離岸風場建置進度，切實監督開發商於約定期限前完成風場建置，確保2025年如期達成累計設置5.6 GW目標。

至於海能風電則是在2019年10月底宣布專案融資的資金到位，由20家國際與台灣金融機構組成銀行團，提供624億元資金。而海能風場是由JERA捷能熱源（49%）、麥格理綠投資集團（26%）和上緯新能源（25%）共同開發，總裝置能量達376MW（百萬瓦），場址位在苗栗海岸約4~10公里，在風場完成後，47台8MW風機將為全台38萬戶提供潔淨能源，預計2021年完工，完工商轉後，將成為全台發電量最大的離岸風場。