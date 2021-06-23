三級警戒再延長衝擊經濟　國泰金：群體免疫是保5關鍵

疫情指揮中心今宣布疫情3級警戒延長到7月12日，國泰金今線上舉行第2季經濟成長率預測記者會，會中預估第3級警戒再延長後，民間消費成長率將受打擊，今年經濟成長率是否「保5」，關鍵取決於國內疫苗接種程度能否在今年達到群體免疫。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，在5月國內疫情升溫前，得益於國外需求復甦，台灣經濟成長率預測原本有機會上修至6%；但5月中本土疫情爆發後，儘管紓困規模擴大提供部份支撐，考量到疫情對民間消費的衝擊更高，因此將今年經濟成長率預測調降至5%。

徐之強指出，今天指揮中心發布第3級警戒再延長，預估民間消費成長率會再受到打擊，特別是在第3季，雖台灣外需跟出口表現不錯，但今年台灣經濟成長率是否「保5」還要努力，5%能否達成就要看國內疫苗接種程度。

徐之強認為，第2季因為本土疫情爆發，第2季經濟成長率相對於上季是負成長，本來預估第3季會轉正、逐步復甦，但要看台灣疫苗接種狀況，目前看來7月開始疫苗陸續到台灣，政府現階段也都在努力購買疫苗，但達到群體免疫的時間點還不確定，能否9月後逐漸復甦，還是要看國內疫苗接種程度是否達到群體免疫。

徐之強表示，「保5」關鍵絕對在本土疫情能否受到控制，如果疫情沒有受到控制、無法3級解封，民間消費如果遞延到明年，今年經濟成長率恐無法「保5」，但因為出口成長與全球經濟復甦，至少外需可以支撐台灣經濟成長率，即使國內疫情悲觀，台灣經濟成長率還是有可能達到4%。

徐之強也指出，國外疫苗接種率提高，已開發國家疫苗接種率都大幅上升，美、歐、中國今年可能疫苗接種程度達到群體免疫，主要國家的景氣逐步復甦，預估美國今年經濟成長率接近7%、歐洲達到4%、中國可以達到8.5%，有助於台灣出口成長。

徐之強也預估，今年台灣央行應該會維持利率不變，Fed升息時點將落在2023年，台灣通貨膨脹率維持在2%以下的話，加上本土疫情爆發，台灣景氣因本土疫情而降溫，預期台灣央行今年維持利率不變可能性較高。