三級警戒再延長 國泰台大估台灣GDP今年保五有難度

國泰金（2882）今（23）日下午2021年第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會。國泰台大產學合作計畫團隊上修今經濟成長率GDP預測至5%，但仍低於主計處預估全年的5.46%與央行的5.1%。不過因為行政院今日甫公布延長第三級警戒至7月12日，產學合作計畫協同主持人徐之強教授認為，此舉恐進一步下修國內消費力道，今年GDP能不能保五恐有難度，第3季能否開始谷底復甦，取決於疫情受控、疫苗接種，把疫情不確定因素儘速消除。

徐之強說，國泰台大團隊原本要上修今年GDP成長率至高達6%，得益於國外需求復甦強於預期，但受到5月本土疫情升溫影響，國內疫情爆發導致民間消費等內需大受影響，因而限縮景氣上修幅度。團隊預測2021年台灣經濟成長率將為5% (原為4.2%)，研判有80%的機率落在4~5.8% (原為3.5-5%)。

徐之強進一步說明，美歐中等主要國家景氣回溫，帶動傳產需求明顯改善，加上5G、半導體維持結構性成長，供應鏈緊俏亦推升企業資本支出，激勵台灣第一季外需與投資強勁成長。5%GDP的主要貢獻力量為外需，較不受本土疫情影響，加上台灣出口很好，投資也表現不錯。

不過5月台灣本土疫情升溫，雖對生產端影響可控，但三級警戒措施不利民眾消費活動，團隊下修民間消費成長。不過，考量政府紓困措施可稍緩和消費降幅，加上去年基期偏低，預期民間消費仍可維持2%以上成長。

在經濟氣候方面，美歐經濟持續復甦，搭配國內疫情逐漸受控與疫苗施打步上軌道，原本研判今年第三季是谷底，7~9月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣衰退之「雨」，受到疫情影響，出現「陰」與「朗」的機率將在40%以上。第三季後半才會逐步復甦，預期台灣央行今年維持利率不變可能性較高，通膨率仍可維持在2%以下。

此外，主要央行淡化通膨風險，加上景氣復甦支撐企業獲利，全球各地金融情勢指數皆持續趨向寬鬆。國泰台大團隊研判Fed升息時點將落在2023年，可能會升息二次合計二碼。美聯準會認為，短期通膨會升高，但是不會持續下去。

第二季台灣金融情勢指數主要受到股市波動影響，金融波動劇烈，資金浮濫讓景氣下行機率降低，不過美元近期上升（反應FED偏鷹），資金流向大宗物資。展望第三季，央行維持寬鬆資金環境，將使得股匯市波動之影響力多空互抵。因此國泰台大團隊評估，台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

最後，國泰台大團隊認為影響2021年經濟成長與金融情勢的主要因素有五。一是台灣新冠肺炎疫情、疫苗接種速度與國產疫苗有效性風險；二是全球供應鏈調整與產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性；三是美中爭端與國際政治的不確定性；四是主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；五是美歐中景氣復甦、新興科技應用需求暢旺，有利出口。