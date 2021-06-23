美國商會：台美簽訂雙邊協定、美應分配更多疫苗給台灣

台灣美國商會今（23）日發布《2021台灣白皮書》及「台灣商業計畫（Taiwan Commercial Initiative, TCI）」，美國商會呼籲，透過簽訂雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement, BTA）提升美台經貿關係。

有鑒於近期台灣本土COVID-19疫情，商會強烈呼籲美國政府分配更多國內充沛的疫苗給台灣，並增加其他疫苗供給來源。

台灣美國商會會長金奇偉表示，「台灣商業計畫」，是一項具有變革性、透過六項策略路徑以強化美台經濟與商業關係的策略計畫。

美國商會執行長魏立安特別強調「台灣商業計畫」的重要性；他並表示，美台關係正朝向相當積極正面的方向發展。透過「台灣商業計畫」，台灣美國商會呼籲更多平台與私部門共襄盛舉。

他表示，「台灣商業計畫」中的第一個路徑已在最近雙方政府宣布於近日重啟「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement , TIFA）後獲得實現。自四年前貿易暨投資架構協定暫停以來，商會便積極地推動重啟對談。

他指出，「台灣商業計畫」呼籲美國國務院，擴大去年11月啟動的「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），涵括更多民間企業參與。此外，商會籲請美國商務部與台灣經濟部共同發展以貿易為導向的公私協力平台，以促進雙邊的貿易與投資，將台灣納入既有與嶄新的多邊經貿對話以及簽訂美台租稅協定。這些互有重疊的任務能夠相輔相成，齊為促成台灣商業計畫的第六項與最終目標—簽訂美台貿易協定。