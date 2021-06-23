快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

美國商會：台美簽訂雙邊協定、美應分配更多疫苗給台灣

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

台灣美國商會今（23）日發布《2021台灣白皮書》及「台灣商業計畫（Taiwan Commercial Initiative, TCI）」，美國商會呼籲，透過簽訂雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement, BTA）提升美台經貿關係。

有鑒於近期台灣本土COVID-19疫情，商會強烈呼籲美國政府分配更多國內充沛的疫苗給台灣，並增加其他疫苗供給來源。

台灣美國商會會長金奇偉表示，「台灣商業計畫」，是一項具有變革性、透過六項策略路徑以強化美台經濟與商業關係的策略計畫。

美國商會執行長魏立安特別強調「台灣商業計畫」的重要性；他並表示，美台關係正朝向相當積極正面的方向發展。透過「台灣商業計畫」，台灣美國商會呼籲更多平台與私部門共襄盛舉。

他表示，「台灣商業計畫」中的第一個路徑已在最近雙方政府宣布於近日重啟「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement , TIFA）後獲得實現。自四年前貿易暨投資架構協定暫停以來，商會便積極地推動重啟對談。

他指出，「台灣商業計畫」呼籲美國國務院，擴大去年11月啟動的「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），涵括更多民間企業參與。此外，商會籲請美國商務部與台灣經濟部共同發展以貿易為導向的公私協力平台，以促進雙邊的貿易與投資，將台灣納入既有與嶄新的多邊經貿對話以及簽訂美台租稅協定。這些互有重疊的任務能夠相輔相成，齊為促成台灣商業計畫的第六項與最終目標—簽訂美台貿易協定。

美國商會 疫苗

延伸閱讀

特權打疫苗頻傳 鄭麗文：疫苗接種序應由獨立單位決定

美國商會發布2021年台灣白皮書 聚焦台灣商業倡議計劃

央視稱台灣乞丐島 江啟臣：關心台灣就幫買BNT疫苗

新冠疫苗爭奪戰（九）：有批中俄疫苗好有用？匈牙利「東西疫苗」之爭

相關新聞

6000家合法丁建工廠恐一夕間變違法 拆除農地上高汙染工廠還有更好解方？

6月中旬，環保署南區督察大隊與台南市環保局查獲皮革工廠排放廢水到台南永康、仁德交界的三爺溪；5月晚間，台中大雅一家金屬工廠失火，火勢迅速撲滅，卻驚動周邊鄰居。

繼續缺電？說好這兩年新增近300支離岸風機發電 為何掛零？

台積電也在等的台灣離岸風電，原預定今年併網相當於5座中火機組的容量，卻至今都沒完成。究竟離岸風電面臨哪些挑戰？

美國商會白皮書：台灣需要百分之百 確保充足的能源供給

台灣美國商會今天公布「2021台灣白皮書」，針對台灣在強化供應鏈、加速數位轉型、能源議題、成立主權基金以拓展影響力等議題...

梅雨滯留鋒徘徊天氣涼爽些 台電：供電穩定

受到典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊影響，今（23）日各地有局部陣雨或雷雨，天氣也明顯涼爽許多，台電預估，今日最高用電量3,...

全力推動台中增氣計畫 政院：2025年後陸續上線發電

台中燃氣機組興建因遲遲無法通過台中市都市設計審議會卡關15個月，導致台灣「以氣換煤」進度停滯。行政院發言人羅秉成表示，政...

WFH是摸魚或更多工作？ 36%主管：已影響團隊工作效率

受疫情影響，不少上班族在家工作，到底在家工作，是否影響「團隊工作效率」？「104玩數據」調查顯示，64%主管認為沒影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。