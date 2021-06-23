美國商會發布2021年台灣白皮書 聚焦台灣商業倡議計劃

台灣美國商會今（23）日發布「2021年台灣白皮書」，特別提出了一項台灣商業倡議 (TCI) 計劃，希望將台美經濟關係提升到一個新的水平，最終達成雙邊貿易協定 (BTA)，台灣美國商會並呼籲華盛頓的領導人現在開始支持台灣商業倡議（TCI）。

此外，台灣美國商會也樂觀看好台灣今年的經濟成長。台灣美國商會指出，預計到 2021 年，台灣經濟將增長近 5%，商品出口繼續增加。美國商會的成員公司也在商會最近的商業環境調查中對台灣未來的經濟前景充滿信心。

同時，針對台灣近來爆發的新冠肺炎本土疫情，台灣美國商會則強烈呼籲美國政府向台灣分配更多的美國過剩疫苗。

台灣美國商會會長 CW Chin（金奇偉） 和執行長 Andrew Wylegala（魏立安）今日皆特別強調，這次白皮書重點關注 TCI 作為一種變革性的六軌戰略方法，以增強美台經濟和業務聯繫。

金奇偉指出，事實上，通過兩國政府最近宣布貿易和投資框架協議 (TIFA) 理事會會議將很快恢復，第一條 TCI 軌道實際上已經完成。且自4年前中止會談以來，台灣美國商會便一直大力主張恢復會談。TCI 還敦促擴大由國務院去年 11 月發起的經濟繁榮夥伴關係對話 (EPPD)，包括企業參與。此外，它呼籲美國商務部和台灣經濟部發展以交易為導向的公私平台，以促進雙向貿易和投資，台灣納入新的和現有的諸邊經濟協議，並締結雙邊貿易協定，以及美台雙重徵稅協定。

魏立安則強調了這項新舉措的重要性，他說「眾星齊聚」，美台經濟關係急劇升級。通過 TCI，美國商會呼籲更多平台和更多私營部門參與。

雖然台灣美國商會的 25 個行業委員會提供了針對特定行業的建議，但他們也還強調了幾個影響本地和國際企業的緊迫問題。這些擔憂包括加速台灣的數位化轉型，加強其供應鏈，並確保在政府到 2025 年轉變台灣能源結構時穩定供應能源。

此外，為了繼續提升台灣作為國際化經濟體和經商之地的形象，台灣美國商會也關注台灣政府如何在 2030 年實現雙語目標提供建議，同時也建議利用台灣龐大的外匯儲備並提高其國際知名度的財富基金。