快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

美國商會發布2021年台灣白皮書 聚焦台灣商業倡議計劃

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會今（23）日發布「2021年台灣白皮書」，特別提出了一項台灣商業倡議 (TCI) 計劃，希望將台美經濟關係提升到一個新的水平，最終達成雙邊貿易協定 (BTA)，台灣美國商會並呼籲華盛頓的領導人現在開始支持台灣商業倡議（TCI）。

此外，台灣美國商會也樂觀看好台灣今年的經濟成長。台灣美國商會指出，預計到 2021 年，台灣經濟將增長近 5%，商品出口繼續增加。美國商會的成員公司也在商會最近的商業環境調查中對台灣未來的經濟前景充滿信心。

同時，針對台灣近來爆發的新冠肺炎本土疫情，台灣美國商會則強烈呼籲美國政府向台灣分配更多的美國過剩疫苗。

台灣美國商會會長 CW Chin（金奇偉） 和執行長 Andrew Wylegala（魏立安）今日皆特別強調，這次白皮書重點關注 TCI 作為一種變革性的六軌戰略方法，以增強美台經濟和業務聯繫。

金奇偉指出，事實上，通過兩國政府最近宣布貿易和投資框架協議 (TIFA) 理事會會議將很快恢復，第一條 TCI 軌道實際上已經完成。且自4年前中止會談以來，台灣美國商會便一直大力主張恢復會談。TCI 還敦促擴大由國務院去年 11 月發起的經濟繁榮夥伴關係對話 (EPPD)，包括企業參與。此外，它呼籲美國商務部和台灣經濟部發展以交易為導向的公私平台，以促進雙向貿易和投資，台灣納入新的和現有的諸邊經濟協議，並締結雙邊貿易協定，以及美台雙重徵稅協定。

魏立安則強調了這項新舉措的重要性，他說「眾星齊聚」，美台經濟關係急劇升級。通過 TCI，美國商會呼籲更多平台和更多私營部門參與。

雖然台灣美國商會的 25 個行業委員會提供了針對特定行業的建議，但他們也還強調了幾個影響本地和國際企業的緊迫問題。這些擔憂包括加速台灣的數位化轉型，加強其供應鏈，並確保在政府到 2025 年轉變台灣能源結構時穩定供應能源。

此外，為了繼續提升台灣作為國際化經濟體和經商之地的形象，台灣美國商會也關注台灣政府如何在 2030 年實現雙語目標提供建議，同時也建議利用台灣龐大的外匯儲備並提高其國際知名度的財富基金。

美國商會 疫情

延伸閱讀

美國商會白皮書：台灣需要百分之百確保充足的能源供給

台美關係大好！美國商會：《2021台灣白皮書》成果斐然

陸發布6G白皮書 闡釋總體願景

疫情升溫 製造業勝出關鍵？防疫仍要提升員工戰力

相關新聞

6000家合法丁建工廠恐一夕間變違法 拆除農地上高汙染工廠還有更好解方？

6月中旬，環保署南區督察大隊與台南市環保局查獲皮革工廠排放廢水到台南永康、仁德交界的三爺溪；5月晚間，台中大雅一家金屬工廠失火，火勢迅速撲滅，卻驚動周邊鄰居。

繼續缺電？說好這兩年新增近300支離岸風機發電 為何掛零？

台積電也在等的台灣離岸風電，原預定今年併網相當於5座中火機組的容量，卻至今都沒完成。究竟離岸風電面臨哪些挑戰？

美國商會白皮書：台灣需要百分之百 確保充足的能源供給

台灣美國商會今天公布「2021台灣白皮書」，針對台灣在強化供應鏈、加速數位轉型、能源議題、成立主權基金以拓展影響力等議題...

梅雨滯留鋒徘徊天氣涼爽些 台電：供電穩定

受到典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊影響，今（23）日各地有局部陣雨或雷雨，天氣也明顯涼爽許多，台電預估，今日最高用電量3,...

全力推動台中增氣計畫 政院：2025年後陸續上線發電

台中燃氣機組興建因遲遲無法通過台中市都市設計審議會卡關15個月，導致台灣「以氣換煤」進度停滯。行政院發言人羅秉成表示，政...

WFH是摸魚或更多工作？ 36%主管：已影響團隊工作效率

受疫情影響，不少上班族在家工作，到底在家工作，是否影響「團隊工作效率」？「104玩數據」調查顯示，64%主管認為沒影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。