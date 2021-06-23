行政院前院長陳冲：英國做了3件事 成台灣貿易發展警鐘

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（23）日指出，全球或區域貿易是國內經濟發展的基礎，由英國脫歐後，疫情期間仍積極爭取更多貿易伙伴，加上全球供應鍵的修正，令人對台灣經濟貿易的未來更加憂心。

陳冲表示，疫情期間，6月15日英國與澳洲趁G7峰會空檔，宣布完成自由貿易協定，這是英國脫歐後，第一個自貿協議。

前一日出刊的經濟學人雜誌，以Something to celebrate（值得慶祝的事）為題，剖析英國經濟復甦，就業職缺增加，最低工資已破平均（中位）工資的55%（簡稱Kaitz index），在先進國家中高居第二云云。

再早先，6月2日日本代表在CPTPP部長會議宣布，英國今年2月申請加入CPTPP，各國同意即日起展開談判，預計一年完成。

陳冲說，三個乍看之下各自獨立的話題，就在疫情三級警戒期間，從我們眼底閃過，政府大概沒啥感覺，正當我們還在為普篩、疫苗爭辯時，其他國家已然開始嶄新的經貿布局。

他表示，英鎊在SDR（IMF特別提款權）的組合上占8.09%，不多也不算少，英國在區域經濟整合上，仍然努力不懈，地理上跟Trans Pacific（跨太平洋）根本沾不邊，也要努力擠進CPTPP，單是6月的三項消息，就可看出英國的韌性與意志，對台灣而言，英國最近的動作，就算不是棒喝，也應是鬧鐘吧！只不曉得鬧鐘的聲音是否夠大？

陳冲認為，台灣只有2,300萬人口，能坐擁5,400億美元外匯存底，人人皆知對外貿易之重要性。2001年以關稅領域加入WTO，也是希望能重新融入國際經貿體系，可惜2003年多哈回合談判不利，各國改弦易轍，轉向雙邊或多邊的自由貿易協定。而我們因為外交逆境，始終沒啥突破。2008年後，兩岸氣氛和緩，甚至完成ECFA早收清單，台灣更在各方祝福下，先後完成台星、台紐的雙邊協議，正待與其他亞太夥伴繼續協商，卻因兩岸服貿協議在立法院卡關，所有對外經貿整合談判，受阻停頓至今。

方興未艾的疫情，已經引發對全球化、區域整合乃至供應鏈的反思，目前全世界仍重視台灣在全球價值鏈中的地位，但如我們繼續在經濟整合上一籌莫展，基於現實的關稅、智財權及貿易壁壘等因素，尤其是ITA （資訊科技協定）的庇護弱化，重組後的價值鏈恐怕只有兩種選擇，主流企業離開台灣，或是全球供應鏈跳過台灣，不論何者，都不是我們所樂見，所以連英國都慎重處理的區域經濟整合，台灣恐怕更要加緊腳步，力求達陣。政府高層可能說「會有人不喜歡」，但這是吾輩必須面對的問題。

陳冲表示，誠然兩岸問題，涉及國際現實，對台灣是一挑戰。如果希望兩岸回到2009年11月雙方簽訂金融三項MOU時，平起平坐、各用準官銜的氣氛，恐不容易。但至少要校正回歸到白手套階段，讓海基、海協恢復功能，善用本身的巧勁，「小事大以智」，美國75萬劑疫苗，兩周後變為250萬劑，巧用Geopolitics（地緣政治）元素，加上民間的One last push（最後一推），就是最佳佐證。