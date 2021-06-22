營建署：中市府未依法行政 中火不須進行都審

行政院核發台中電廠新建燃氣機組工程特種建築物許可，為卡了15個月的中火都審解套。內政部營建署今（22）日表示，經檢視相關法規，中火雖位於「台中港特定區計畫港埠專用區」範圍內，但中市府未依法定程序納入細部計畫書，僅透過「簽奉市長核准」方式，要求中火新建燃氣機組須進行都審，與法不合，因而認定此案無須進行都審作業。

營建署官員表示，中火申請特種建築許可並非特例，舉凡林口電廠、大林電廠等電廠或重大建設，都有依據建築法第98條申請特照。而中火案申請特照過程中，由於台中市政府要求必須完成都審程序後，行政院才能核發特照，台電因此請營建署釐清。

營建署表示，實施都市設計範圍應在「都市計畫法施行細則」或「細部計畫」中明確劃定或表明，而中火並未納入細部計畫書，原本不須經過都審，但中市府以「簽奉市長核准」方式，在2019年12月4日函送「臺中港特定區計畫港埠專用區重大建設計畫認定表」，並追溯自2019年5月9日生效，據以要求台電應送市政府都市設計審議。

營建署認為，此舉已逾越都市計畫法台中市施行自治條例第49條之授權範圍，違反法律保留原則。

據了解，台電一開始秉持溝通態度，希望配合中市府完成都審作業，然而中市府不斷要求補件，始終未做出否決或通過的決議，且要求審議的範圍也早已逾越都審範疇，一卡就是15個月，台電眼見時程不能再拖，只好請營建署針對是否應行都審作出解釋。

營建署表示，中市府未依法行政，中火申請特照可免除都審程序。