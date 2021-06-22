經濟部「走後門」拿中火建照 中市國民黨團批中央集權

經濟部幫中火找到方法，跳過台中市政府，直接透過內政部營建署發特殊建築執照，預計2025年第一部燃氣上線，2026年拆兩部燃煤、一根煙囪。台中市議會國民黨團痛批，經濟部找營建署「走後門」就可以逃避都市設計審議的作法，代表行政院準備什麼事都要中央集權，地方自治與民主這檔戲已不想演了，先上燃氣再拆燃煤，也證明民進黨再生能源政策執行不力的事實

國民黨團書記長陳政顯表示，台電既然已循正規程序送審，就應依都市設計審議委員會的要求，提出說明並進行計畫調整，才符合地方都市發展的法規要求，「走後門」拿特殊建築執照，就像考試考差了，說要換老師、換考卷一樣，不符合都市發展的問題依然存在。

陳政顯痛批，若營建署解釋說得通，台電幹嘛要依都市設計審議的程序走，去年就可以走特照模式。中央為了硬蓋燃氣機組，先是修改環保法令，又讓台電走營建署自行解釋的後門，顯然是無視地方制度法，民進黨執政是集權國家了嗎？

陳政顯表示，國民黨團可接受的訴求一向沒有改變，「先拆燃煤機組，再建燃氣機組」，這樣才能有效防制空汙，減少碳排放量，王美花部長的先建後拆，只會讓排碳量與汙染量雙雙增加。

國民黨執行長吳瓊華說，台電既然已經循正規程序送審，就應該依照都市設計審議委員會的要求，提出說明並進行計畫調整，這才符合地方都市發展的法規要求，但他們竟然走後門，跑去找營建署拿特殊建築執照，這就像考試考差了，就說要換老師、換考卷一樣，不符合都市發展的問題依然存在。

陳政顯說，如果營建署的解釋說得通，台電幹嘛要依都市設計審議的程序走，台電大可以去年就走特照模式；中央為了硬蓋燃氣機組，先是修改環保法令，又讓台電走營建署自行解釋的後門，這顯然是無視地方制度法，也不管憲法對中央與地方均權的制度設計，難道我們已經是集權國家了嗎？

副執行長黃健豪指出，依據王美花的說法，拆掉兩部燃煤機組才少掉2.8％的總發電量，蔡英文總統2015年說，她會調整電業結構，讓綠色能源逐步取代核能，達到2025年再生能源達總發電量的20%，以時程來看，2025年前少掉2.8%總發電量也還有再生能源可以補，台電怕什麼？難道是供電容量的資訊不實，或者是再生能源發展的執行力不佳呢？