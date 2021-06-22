中火燃氣跳過中市府拿特照 預計2026年拆2燃煤1煙囪

台中火力電廠興建燃氣機組計畫已經卡在中市府都審15個月，經濟部長王美花今（22）日召開記者會表示，內政部營建署認為中火興建燃氣機組不需要都審，並已經由行政院發給中火特種建築執照，台電將據此開始建置工作，並預計第一部燃氣機組在2025年上線，於2026年將中火兩部燃煤機組及1根煙囪拆除。

王美花表示，中火興建燃氣機組計畫在中市府都審過程中，審查意見已經從單純的都市景觀設計、逐漸發散到環評已經審查通過的環保議題，共計已拖了15個月之久。這段期間台電向都市設計的主管機關內政部營建署請教，發現在行政程序上，台中市政府只是簽奉市長核准，就要求台中電廠要進行都審，「並沒有按照法定的程序來處理、已經超過法律授權的範圍」；同時營建署也指出，中火燃氣機組不需要進行都審，行政院也在今日發給台中電廠燃氣機組特照。

王美花指出，國人用電量因為經濟成長、極端氣候高溫、在家防疫等因素，不斷創高，最高已經達到3840萬瓩；其中台中去年用電量也達到330億度，超過中火的279億度發電量，在考量兼顧供電穩定，以及台中用煤與空汙問題後，即使和台中市政府目前在燃煤、燃氣機組上下順序上仍沒有共識，但經濟部仍願「同中存異」，在燃氣機組有特照可以開始興建的新進展下，推出新的承諾：「只要（中火）第一部燃氣機組可以在2025年上線，經濟部會請台電在2026年、也就是燃氣機組上線第二年，啟動拆除兩部燃煤機組、與一根煙囪的工作」。

過去中市府堅持，要先拆兩部燃煤機組之後，才能讓燃氣機組上線，王美花重申，這樣做會影響2.8至3%的供電，對於已經節節高升的用電情況，是不安全、也不穩定的負面因素，她強調「現在台灣正處在經濟穩定成長的關鍵時刻，基於穩定供電的責任，我實在沒有辦法做這樣的決定」。她表示，中火燃氣機組建置工作陸續啟動之後，經濟部還是會敞開對話的大門，非常願意繼續跟台中市政府溝通。

台電董事長楊偉甫進一步說明，營建署特照申請適用於涉及國家機密建築物、用途特殊、構造特殊等五項建築條件，中火在2019年8月就是以準用特照形式申請，在無法與台中市政府取得共識下，請示營建署，確定先前的特照申請持續有效、且符合規範，因此請營建署幫中火繼續審議，最後結果就是「完備」。