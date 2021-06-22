中火免都審 楊瓊瓔：這個政府幹什麼事都只能偷偷摸摸嗎？

經濟部今開記者會說明中火因中市府都市設計審議而不得興建燃氣機組，不符法規，行政院已發特種建物執照給台電，要加速台中燃氣換燃煤的腳步。立委楊瓊瓔表示，蔡政府天天和人民作對，閹割台中空汙地方自治條例，現在又越權，無視地方自治權，由中央發給建照免都審「這個政府幹什麼事都只能偷偷摸摸嗎?」

楊瓊瓔說，中央綠能上不來，核二又將到期，只能寄望中火新增燃氣機組維持發電量，但卻不依台中人的希望先拆老舊燃煤機組，人民眼睛雪亮，這到底減煤是口號還是行動?中央政府「生雞蛋沒，放雞屎有的」她要問「拆除汰換老舊燃煤機組有這麼難嗎?」

楊瓊瓔表示，人民對中央政府已不信任，如果不先拆燃煤機組，怎敢寄望中央得手後會拆燃煤？蔡總統一再強調「台灣沒有缺電危機」「到2025年再生能源達總發電量的20%」難道都是謊話?不拆燃煤老舊機組，要等著新增的燃氣一起發電嗎?

楊瓊瓔說，中央政府欺負大家疫情期間不能上街頭抗議嗎?但，別忘了生命總會找到出路，官逼民反，人民如何不反？