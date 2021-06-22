營建署解圍台中電廠 王美花：無須通過都審、回歸特照

台中燃氣機組興建因為遲遲無法通過台中市都市設計審議會卡關15個月，導致台灣「以氣換煤」進度停滯。經濟部與台電今天（22日）下午緊急召開記者會，經濟部長王美花表示，營建署認定，台中電廠無須通過都審會，得以用特殊建築執照方式興建，將會盡速興建並在2025、2026年上線。

王美花說，台中市都審會意見已從單純的都市景觀設計發散到已經通過環評審查的環評議題。這段期間，台電除了跟台中市政府持續溝通以外，也向都審主管機關營建署請教，確立台中市府當時要求台中電廠進行都審未按法定程序處理，認為已經超過法律授權的範圍，因此認定台中燃氣機組無須進行都審。

行政院已在今天發給台中電廠燃氣機組的特照，台電後續會啟動與得標廠商奇異的簽約程序，進行燃氣機組建設的工程，並希望在2025年讓第一部的燃氣機組上線。

王美花說，以5、6月的氣溫、經濟活絡程度及居家隔離下，台灣用電量不停創高。台中市長盧秀燕也不停提到招商成績，去年台中市總用電量高達330億度，比中火發電量279億度還要多，強調雖然經濟部與中市府有部分意見不同，但認為是「同中存異」，大家都是希望氣換煤、減煤、減空污。

但是，經濟部對於先拆除燃煤機組才上燃氣，是無法認同，認為若先拆機組將會造成近3%供電缺口，帶來供電不確定性。

然而，王美花也承諾，只要中火第一部燃氣機組順利在2025年上線，2026年就會將中火兩部燃煤機組及1根煙囪拆除，展現減煤的具體承諾，後續會持續與中市府溝通盼能異中求同、合作找出解決之道。

台電董事長楊偉甫也表示，台電跟台中市府有經過很長階段的努力，從2018年1月尚未進行都審時，到後來台中市府頒布「台中港特定區計畫港埠. 專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，台中電廠須進行都審，台電尊重台中府行政權都願意配合，中間經過多次審議最後仍舊卡關，所以只能向營建署釋疑。

依據「內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則」，台中電廠要符合特照申請條件須為「涉及國家機密」、「因用途特殊，適用建築法確有困難」、「因構造特殊，適用建築法確有困難」、「因應重大災難後復建需要，具急迫性」及「其他適用建築法確有困難」等五類建築條件之一。

對此，楊偉甫表示，台中電廠過去就已經向營建署申請特照，但為了尊重台中市府行政權才走都審程序，如今該案不適用都審，就回歸到申請有效的特照。台電補充，台中電廠應是滿足「因用途特殊」、「因構造特殊」其中一項建築條件才得以申請特照，並表示詳情須詢問營建署。