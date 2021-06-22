失業勞工子女就業補助 於17日掛號通知並撥款

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部每年配合學校開學，辦理失業勞工子女就學補助，109學年度第2學期就學補助審核結果通知單，於110年6月17日掛號寄發，合格者完成撥款，並可透過勞動部官網首頁／主題網站項下「失業勞工子女就學補助線上申請系統」查詢審核結果。

勞動部表示，109學年度第2學期失業勞工子女就學補助於110年2月22日至3月17日止受理申請，共計受理3,846件，該等申請資料經與勞工保險局之勞工保險、就業保險、失業給付資料檔、財政部提供之申請人及其配偶108年所得資料檔及教育部之政府各類助學措施結果檔，勾稽比對，於今年6月17日完成審核並寄發結果通知單，合格者，補助款直接匯入申請人帳戶或寄發支票。

勞動部表示，本學期受理件數經審核後，計有3，042件合格、804件不合格，合格率約79.10%，合格子女數計3,662人，補助金額共計8,074萬餘元。

勞動部說明，申請109學年度第2學期失業勞工子女就學補助合格者，就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助13,600元，私立大專校院子女每名補助24,000元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有兩人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給兩成。以同時有兩個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得24,000元再加二成的補助，為28,800元，2名子女合計為57,600元。

勞動部提醒，109學年度第2學期失業勞工子女就學補助之申請者，若對審核結果有疑義，可撥打勞動部免付費諮詢專線「1955」洽詢或於110年6月30日前提出複查申請，複查申請格式，可至勞動部官網首頁／主題網站項下「失業勞工子女就學補助線上申請系統」之「書表及檔案下載」及「常見問答」查詢。