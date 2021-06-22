在家工作哪裡輕鬆？ 調查：20%主管都坦言工作壓力變大

本土疫情自5月中旬開始升溫，全國進入三級警戒，全台不少上班族已居家辦公超過一個月。根據104人力銀行今（22）日公布的最新調查發現，有36%主管認為在家工作已影響團隊工作效率，但20%主管卻也坦言，工作壓力變大。

「同事在傳，主管抓到某個同事在家工作打混摸魚，找他開會找不到人，搞得現在大家工作很緊張，很怕漏接電話、太晚回主管訊息，下班前還要交工作進度，主管看過OK後才能關機下班，搞得在家上班比去公司還累」，這是一段網路po文，也是你在家工作（WFH）的心情嗎？

在家工作，是否影響「團隊工作效率」？根據104人力銀行的最新調查發現，64%主管表示沒影響，但36%主管認為有影響，整體而言原有團隊工作效率平均打83折。那麼，在家工作，是否影響「團隊產出結果」？調查顯示，81%主管沒影響，但19%主管有影響，原有團隊產出結果平均一樣是打了83折。

104人力銀行分析，影響上述兩項的主因，在於無法面對面溝通討論/指導回饋、家中缺乏適當的工作設備/網路太慢、家人干擾（例如小孩在家上課），以及因應疫情臨時插案工作量增加等。

至於在家工作，是否影響「團隊合作溝通」？104人力銀行指出，86%主管認為沒影響，但14%主管表示有影響。主因：溝通時間增加、缺乏面對面的肢體語言和表情、受限於視訊軟體及網路不穩定、線上會議多人同時發表聽不清多方說話的內容等。

在家工作，降低被感染的機會，省了通勤時間和費用，時間也更靈活，但是，調查卻顯示，20%的主管覺得工作壓力變大，主因：公私時間分不清、工時增加、不被信任（早晚報告、會議記錄）等。另外，為了掌握團隊的工作產出和進度，多數主管的例行會議增加，還得要求夥伴完成工作日誌。