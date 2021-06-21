歐洲台商必知！GDPR新增規範上路

《歐盟一般資料保護法》（GDPR）規定出現最新變化，安侯法律事務所今（21）日指出，歐盟執委會近期通過新版「標準契約條款」，有在歐盟設立子公司或辦事處的台灣企業，最慢須在一年半內完成調整；另外，歐盟也追加要求，未來當地企業要跨境傳輸資料時，還要先完成「資料傳輸影響評估」，預備相關資料以供查核。

安侯法律事務所執行顧問翁士傑表示，標準契約條款是歐盟針對個資保護的措施之一，當地企業要將歐盟境內自然人的個資，傳輸到境外事業體時，傳輸方與接受方，都必須簽訂標準契約條款。

翁士傑表示，只要是經營歐洲市場的台商，過去必然都簽署過舊版標準契約條款，但相關條款在GDPR上路之後，一直沒有滾動修正，直到近期才正式推出最新版本，即將在發布後三個月內實施；針對現在已經簽署舊版標準契約條款的企業，歐盟給予最多18個月的轉換期間。

除了標準契約條款更新，翁士傑表示，歐盟也新增一項規範，要求目前受GDPR規範的企業，未來要進行跨境傳輸資料時，無論是提供資料給子公司、關係企業，甚至是貿易上的第三方，須先行評估接受方能否依照GDPR要求，完善資料保護義務，待監管機關要求時，提供相關影響評估報告。

翁士傑表示，雖然歐盟執委會並未指定的評估方法，但德國監管機關已宣布要轉開全國性稽核，有在歐盟設立子公司或辦事處的台商，務必留意相關個資法規與監管規定的變化，及早盤點集團內部工作項目，設計新版標準契約條款，以及評估流程及範本。