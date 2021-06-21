疫情無損外銷？6月、第2季、2021上半年有望搶「最強」

台灣5月中旬疫情爆發進入三級警戒，卻無損於外銷訂單好成績。經濟部統計處今（21）日公布5月外銷訂單，外銷訂單金額為522.9億美元，為歷年同月新高，年增34.5%，連15紅。

另外，統計處今天也預測6月外銷訂單、第2季及2021年上半年外銷訂單預估，6月外銷訂單預測金額為525億美元至540億美元；第2季預估金額為1,597至1,612億美元；上半年3,087至3,102億美元，年增38.6%至39.3%，三者均有創下歷年同期新高。

分析貨品別，電子產品因5G、高效能運算等新興科技應用續增、車用電子需求熱絡，訂單金額為158.1億美元，年增約四成，為連續16個月雙位數成長；光學器材因筆電、平板、電視及顯示器等面板需求仍強，年增41%。

然而，資訊通信產品雖然手機接單旺盛、顯示卡、伺服器、儲存裝置，但因為筆電接單延緩，抵銷部分增幅，雖然訂單金額仍達135.7億美元，歷年同月新高，但僅年增4.2%，也讓5月外銷訂單年增率不如上月預期的四成。

統計處長黃于玲解釋，4、5月屬於季節性的手機新舊交接期，筆電則因為缺料造成廠商訂單遞延，以及高單價產品組合而影響到訂單數量。手機、筆電訂單減少是否可能是因為之前宅經濟造成大量更新所呈現的飽和，黃于玲認為，手機及筆電數量仍較去年呈現成長，顯示仍有大量需求。

而相對於科技貨品表現不一，統計處表示，因為各國在施打疫苗後疫情逐漸受到控制，帶動各地經濟好轉及終端需求回升，再加上原物料呈現高檔及去年低基期效應，傳統貨品一致性呈現好表現。

基本金屬製品因主要國家陸續擴大基礎建設，推升鋼品需求，加上原料價格攀高，帶動鋼價上漲所致6月訂單金額為32.1億美元，年增95.3%，為37年、有紀錄以來最大漲幅；機械產品因各國對，對半導體、印刷電路板等生產機械，自動化設備及工具機需求殷切，加上木工機械、動力手工具等居家修，年增五成五；塑橡膠製品及化學品分別年增80.7%及64.1%，為11年以來最大漲幅。

主要訂單來源方面，美國、中國大陸及香港、歐洲及東協等四個地區在訂單金額創下歷年同月新高。主要接單地區第一名仍然由美國拿下，訂單金額152.9億美元，年增28.1%，連16紅；陸港訂單金額為142.2億美元，年增四成，連16紅。

歐洲訂單金額為95.2億美元，年增20.9%，也是連續7個月呈現雙位數成長。但近期歐洲因印度變種病毒讓疫情重燃是否影響歐洲市場，黃于玲表示，疫苗施打下歐洲疫情還是受到控制。東協金額訂單年增近五成，拿下連12紅。

統計處展望未來，認為雖然疫情及美中貿易戰摩擦仍存在，隨著各國加速施打疫苗，以及主要國家擴大基礎建設，全球經貿正逐漸回到正軌，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，國際原物料價格續居高檔，均有助於推升我國外銷接單動能持續成長。據統計處對廠商6月接單看法進行調查，按接單金額計算之動向指數則為55.3，預期6月份整體外銷訂單金額將較5月增加。

而國內三級警戒導致部分電子廠出現停工，但似乎對於5月外銷訂單及6月外銷訂單預測無影響。黃于玲表示，統計處針對193廠商進行抽樣詢問，發現僅有12家，約6.2%的廠商認為疫情對於5月外銷有影響，近九成認為有影響；而針對6月是否有影響，193家僅有6家認為有影響，但有35家回覆不知道，顯示疫情仍有許多不確定因素，仍需要等到下月表現才能確定。