央行示警：全球疫苗接種進度不一是全球經濟風險之一

全球疫苗施打速度不一，讓央行示警，在第2季理監事會議報告中指出，全球經濟前景仍然有諸多風險值得注意，疫苗就是其一，因為歐美疫苗開打，但亞洲國家疫苗接種速度不一，恐會延後疫情受控時間，使得各國經濟復甦步調出現明顯分歧，假設美國聯準會（Fed）政策提早轉向，導致全球金融情勢急遽緊縮，恐會重演2013年「縮減恐慌」(taper tantrum)。

2013年，Fed釋出開始縮減QE規模訊號，亞洲市場掀起風波，海外投資者紛紛逃離，債券殖利率飆升，國際資金撤離新興市場造成「縮減恐慌」(taper tantrum)。

央行認為，如果疫苗接種速度不一問題沒有能儘早改善，將使疫情受控時程延後，致經濟陷入封鎖及解封循環。

央行在第2季理監事會議報告中指出，全球經濟前景仍然面臨不確定性。雖然美歐等經濟體加速疫苗施打、經濟回溫，全球經濟今年可望強勁反彈，但仍有四大風險。假設相關風險升高或時間，將會拖累全球經濟復甦，必須密切觀察。

首先，疫苗接種進度不一恐延緩疫情受控時程。央行認為，影響當前全球經濟前景最大不確定性，仍是疫情發展。全球疫苗接種進度不一，美歐等疫苗部署加速先進國家新增染疫人數驟減，而疫苗短缺、接種緩慢許多新興國家則面臨嚴峻疫情。

但央行認為，病毒無國界，若疫苗接種不均問題未提早改善，恐將無法阻擋病毒傳播或出現更多變異，甚或影響現有疫苗有效性，疫情受控時程延後，經濟也會陷入封鎖以及接封循環。

第二，金融脆弱性持續攀升。央行指出，各國因應疫情推出的大規模政策支持，雖協助家庭及企業渡過難關必要舉動，但也帶來市場風險偏好升溫，金融資產及房地產價格上揚，及家計部門與企業債務進一步攀升等副作用。位處高檔資產價格及持續膨脹民間債務，將是影響未來經濟金融穩定一大隱憂。

第三，假設主要央行提早政策轉向，恐致全球金融市場震盪。央行認為，全球疫苗接種進度不一，使各國經濟復甦步調出現明顯分歧，尤其美國強勁經濟表現對比經濟仍受疫情衝擊新興經濟體，這令各界擔心，若 Fed 政策提早轉向，導致致全球金融情勢急遽緊縮，恐重演 2013 年國際資金撤離新興市場之「縮減恐慌」(taper tantrum)，不僅將造成國際金融市場震盪，更將進一步打擊新興經濟體。

最後，也必須留意全球經貿不確定性及氣候變遷風險依舊。